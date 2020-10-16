ВООЗ заявила про неефективність цілого списку ліків проти COVID-19

Для цього задіють 500 лікарень по всьому світу

Тепер учені мають намір перевірити інші схеми їх застосування

П'ять медикаментів ніяк не вплинули або вплинули мінімально на перебіг хвороби

Ініційоване Всесвітньою організацією охорони здоров'я масштабне дослідження показало, що ціла низка препаратів, серед яких і популярний "Ремдесивір", неефективні в боротьбі з коронавірусом COVID-19.

ВООЗ назвала 5 препаратів, неефективних під час лікування коронавірусу

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ВООЗ. Експерти підкреслили, що в тестуванні, яке охопило понад 30 країн, вивчався вплив застосування конкретних ліків на загальну смертність, початок вентиляції легень пацієнтів і тривалість перебування в лікарні.

"Проміжні результати дослідження Solidarity Therapeutics Trial, яке координується ВООЗ, показують, що застосування "Ремдесивіру", "Гідроксихлорохіну", "Лопінавіру"/"Ритонавіру" й "Інтерферону" здійснили незначний вплив або не вплинули на 28-денну смертність або внутрішньолікарняний перебіг COVID-19 серед госпіталізованих пацієнтів", – сказано у висновку.

Водночас у ВООЗ відзначили, що інша схема застосування цих ліків, наприклад, для лікування пацієнтів у групах або для профілактики, повинна бути вивчена окремо.

Фахівці запевнили, що будуть продовжувати роботу над цим питанням, і для цього вже підготовлені 500 лікарень.

Що стосується нових противірусних препаратів, імуномодуляторів і моноклональних антитіл проти SARS COV-2, то їх зараз розглядають для оцінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда вірусологів із KU Leuven Rega Institute (Бельгія) провела доклінічні випробування ефективності таких препаратів, як "Гідроксихлорохін" і "Фавіпіравір", у боротьбі з коронавірусом. Їхній вплив на патогени протестували на хом'яках і встановили, що перший препарат не дає ніяких результатів, а другий – тільки у високих дозах.

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