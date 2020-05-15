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ВООЗ назвала головні причини смерті українців: чого побоюватися

16.1т
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В Україні майже чверть населення (24,7%) помирає від онкологічних хвороб, цукрового діабету та хронічних респіраторних захворювань.

Такі дані наводяться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також на рівень смертності впливає високий показник частки суїциду: 22,4 випадку на кожні 100 тисяч населення.

У ВООЗ назвали основні причини смерті в Україні

У ВООЗ назвали основні причини смерті в Україні

Аналітики ВООЗ підрахували, що на 2020 рік очікувана тривалість життя в Україні становитиме 72,35 року. Очікувана тривалість життя жінок – 77,1 року, чоловіків – 67,6 року. Середньосвітовий показник дорівнює 72 рокам.

Тривалість здорового життя в країні очікується в межах 64 років, для чоловіків – 60,3 року, жінок – 67,6 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що перш ніж людство зможе взяти пандемію коронавірусу під повний контроль, може минути не менш як чотири-п'ять років.

Також у ВООЗ додали, що поки жодні ліки не здатні повністю зупинити COVID-19, а розроблення вакцини буде досить складним.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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