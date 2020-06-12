Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом із іншою хворобою

У людей, які страждають на захворювання підшлункової залози, було виявлено новий симптом, який може бути пов'язаний із проявом коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відкриття належить ученим англійської Королівської університетської лікарні Ліверпуля. Результати їхнього дослідження опубліковано в журналі Gastroenterology.

Зокрема, під час наукового експерименту в групи пацієнтів із COVID-19, переважно молодих і з надмірною вагою або ожирінням, несподівано виявили загальне запалення і високий вміст цукру, а також жиру в крові.

Учені виявили новий симптом COVID-19, який розвивається разом із панкреатитом

За словами дослідників, це вказало на наявність у пацієнтів панкреатиту, хоча ознаки були нетипові для цього захворювання. Тому вчені впевнені, що їхнє відкриття насамперед допоможе медикам набагато раніше діагностувати у хворих панкреатит.

Варто зазначити, що гострий панкреатит – це запалення підшлункової залози, яке супроводжується болями у верхній частині живота, діареєю й блювотою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що COVID-19 вражає клітини організму людини, блокуючи певні гени, які борються з інфекціями.