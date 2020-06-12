Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Виявлено невідомий раніше симптом COVID-19: розвивається разом із іншою хворобою

11.3т
Читати матеріал російською

У людей, які страждають на захворювання підшлункової залози, було виявлено новий симптом, який може бути пов'язаний із проявом коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відкриття належить ученим англійської Королівської університетської лікарні Ліверпуля. Результати їхнього дослідження опубліковано в журналі Gastroenterology.

Зокрема, під час наукового експерименту в групи пацієнтів із COVID-19, переважно молодих і з надмірною вагою або ожирінням, несподівано виявили загальне запалення і високий вміст цукру, а також жиру в крові.

Учені виявили новий симптом COVID-19, який розвивається разом із панкреатитом

Учені виявили новий симптом COVID-19, який розвивається разом із панкреатитом

За словами дослідників, це вказало на наявність у пацієнтів панкреатиту, хоча ознаки були нетипові для цього захворювання. Тому вчені впевнені, що їхнє відкриття насамперед допоможе медикам набагато раніше діагностувати у хворих панкреатит.

Варто зазначити, що гострий панкреатит – це запалення підшлункової залози, яке супроводжується болями у верхній частині живота, діареєю й блювотою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що COVID-19 вражає клітини організму людини, блокуючи певні гени, які борються з інфекціями.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
хвороба
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини