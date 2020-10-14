Вірусологи перевірили ефективність двох препаратів проти COVID-19

Команда вірусологів з KU Leuven Rega Institute (Бельгія) провела доклінічні випробування ефективності таких препаратів, як гідроксихлорохін і фавіпіравір, у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє MedicalExpress їх вплив на патогени протестували на хом'яках і встановили, що перший препарат не дає жодних результатів, а другий – тільки у високих дозах.

У процесі дослідження гризуни були інфіковані вірусом SARS-CoV-2 двома способами: шляхом введення великої дози вірусу просто в ніс або шляхом переміщення здорового хом'яка в клітку до інфікованого родича.

Медикаментозне лікування починали за годину до прямого зараження або за день до контакту з хворим хом'яком. Через чотири дні після зараження або контакту дослідники вимірювали, скільки вірусу є у хом'яків.

У результаті обробка гідроксихлорохіном не дала результату: рівень вірусу не знизився, і хом'яки залишалися заразними.

"Ґрунтуючись на цих результатах і результатах інших команд, ми не рекомендуємо подальше вивчення використання гідроксихлорохіну для лікування COVID-19", – зробили висновок вчені.

Однак висока доза фавіпіравіру, який широко застосовується в Японії для лікування грипу, мала сильний ефект. Через кілька днів після зараження вірусологи практично не виявили інфекційних вірусних частинок у хом'яків, які отримали фавіпіравір у достатній кількості й були інфікованими через ніс.

Ба більше, у хом'яків, які перебували в клітці з інфікованим і вживали ліки, не було явної інфекції. Ті, хто не отримав ліки, заразилися після того, як ділили клітку з хворою твариною.

"Оскільки ми вводили препарат незадовго до зараження хом'яків вірусом, ми змогли встановити, що ці ліки також можна використовувати в профілактичних цілях. Якщо подальші дослідження покажуть, що результати у людей такі ж, препарат можна було б використовувати одразу після того, як хтось із групи високого ризику вступив у контакт з інфікованою людиною. Він також може бути ефективний на ранніх стадіях захворювання", – сказали вчені.

Однак, незважаючи на певний успіх, дослідники ставляться до фавіпіравіру з обережним оптимізмом. Адже поки що невідомо, чи має тривале використання цих ліків, особливо у високих дозах, побічні ефекти. Це буде з'ясовано під час подальших досліджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Johnson&Johnson заявила, що припинила в США розширені клінічні випробування своєї експериментальної вакцини проти коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

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