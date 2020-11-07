Відмова від м'яса: дієтологи розповіли, як правильно харчуватися вегетаріанцям

Відмова від м’яса не заподіє шкоди здоров’ю, якщо харчуватися правильно, вважають дієтологи.

Найбезпечнішим із точки зору здоров’я є той різновид вегетаріанства, коли людина відмовляється від м’яса, але залишає в раціоні рибу, яйця та молочні продукти, пише The Village. Якщо правильно розподілити продукти в раціоні, їсти достатньо овочів, цілозернових, круп, насіння, горіхів, олій, фруктів, організм матиме баланс вітамінів і мінералів.

При переході на веганство, тобто відмови від усіх тваринних продуктів, потрібно контролювати деякі показники здоров’я, тому що не всі речовини можна отримати з рослин. Веганство не рекомендується жінкам, які планують вагітність, вагітним і тим, які годують грудьми – з такою дієтою вони не будуть отримувати весь спектр амінокислот, достатньо заліза та вітаміну B12.

Коли люди виключають із раціону тваринну їжу, вони іноді намагаються досягти ситості за допомогою вуглеводів: солодощів, фруктів, випічки, хліба або їдять тільки каші. Це може призвести до збільшення ваги та погіршення стану здоров’я.

Тваринний білок важливо заміняти правильно: за допомогою тофу, грибів та різні видів бобових – нуту, гороху, квасолі, сочевиці. Якщо в раціоні залишаються яйця, їх треба їсти щодня або через день.

Якщо людина відмовляється від риби, слід отримувати достатньо Омега-3. Вона є горіхах, гарбузовому насінні, насінні льону, кунжуту, лляній, оливковій і гарбузовій оліях.

Треба їсти всі види круп – гречку, кіноа, дикий рис, пшоно тощо – 150–200 грамів на день.

Також у раціоні обов’язково повинні бути сезонні овочі та фрукти: овочі – тричі на день, фруктів достатньо їсти не більше 300 грамів для жінок і 350–400 грамів для чоловіків.

Дієтологи рекомендують додавати в раціон кокосове масло та жири у вигляді домішок.

Щодо харчових домішок, якщо людина їсть рибу, яйця та молочні продукти й харчується збалансовано, то вони не потрібні. Проте для контролю треба перевіряти певні показники організму.

Особливо важливо перевіряти рівень вітаміну D та за потреби вживати його додатково, оскільки він бере участь у засвоєнні кальцію.

Слід контролювати рівень заліза та вітаміну B12 в організмі. Останній веганам треба вживати додатково, оскільки всі його форми містяться лише в продуктах тваринного походження.

Крім того, в людей, які відмовилися від риби та морепродуктів, зазвичай діагностують дефіцит йоду в організмі.

Людині, яка тільки планує перейти на вегетаріанство чи веганство, бажано перевірити свій стан здоров’я у лікаря. Якщо всі показники будуть в нормі, можна поступово виключати певні продукти. А ось кардинально змінювати раціон за один день не варто.

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