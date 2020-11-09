Учені з'ясували користь вітаміну D для профілактики COVID-19

І виявили "вражаючу кореляцію між тяжкістю захворювання та широтою"

Вони проаналізували звіти про смерті й одужання від коронавірусу

Дефіцит вітаміну D в організмі людини може призвести до важчого перебігу коронавірусної інфекції.

Такого висновку дійшла група вчених-медиків із Великобританії. Про це пише Express, підкреслюючи, що їхня дослідницька робота ще не пройшла рецензування.

Проте фахівці вивчили щоденну статистику щодо COVID-19 і виявили "вражаючу кореляцію між тяжкістю захворювання та широтою". Так, за їхніми словами, у північній півкулі, де сезонна нестача вітаміну D поширена більше, частіше реєструються і важкі випадки коронавірусу.

Медики оцінили вплив нестачі вітаміну D на перебіг COVID-19

Як заявив доктор Гарет Девіс, для повноцінної експертної оцінки йому та колегам потрібен щонайменше рік досліджень. Однак він упевнений, що домінувальним фактором ризику тяжкого перебігу хвороби слугує саме нестача вітаміну D.

"Вірус SARS-CoV-2 націлений на білковий шип на поверхні клітин, який називається ACE2, він здатний виснажувати білок і викликати "цитокіновий шторм" (реакцію, за якої в крові різко зростає рівень цитокінів, що призводить до атаки імунітету на клітини і тканини власного організму). Це вбиває людей", – пояснив учений, додавши, що допомогти запобігти цьому здатний вітамін D.

Він уточнив, що рекомендовану Національною службою охорони здоров'я Великобританії щоденну дозу вітаміну D потрібно збільшити, і це повинно увійти в "глобальну стратегію боротьби з пандемією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко рекомендував вживати вітамін D3 для профілактики організму після перенесеного коронавірусу.

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