Вчені знайшли нові ліки від коронавірусу

Американські вчені виявили раніше невідому вразливість нового типу коронавірусу й заявили, що препарат ебселен ефективний у боротьбі проти COVID-19.

Дослідження, зокрема, провели фахівці Школи молекулярної інженерії імені Прітцкера (PME) в Чиказькому університеті США. Його результати опубліковано в журналі Science Advances.

За словами дослідників, найбільш вразливим компонентом коронавірусу є протеаза Mpro, яка може стати корисною в розробленні нових стратегій лікування інфекції, що спровокувала пандемію.

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Водночас фахівці зазначають, що саме проти Mpro ефективний ебселен. Цей препарат має противірусну, протизапальну й антиоксидантну дії та використовується для лікування багатьох захворювань, зокрема біполярного розладу й втрати слуху.

Вчені зі США пояснюють, що цей препарат також здатний знижувати активність протеази Mpro, а це зі свого боку допомагає в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Канади і США вирішили вивчити можливість лікування коронавірусу за допомогою радіотерапії.