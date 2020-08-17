Вчені знайшли нові ліки від коронавірусу

Марина Ліснічук Здоров'я 09:03, 17.08.2020 Оновлено: 09:34, 17.08.2020

Американські вчені виявили раніше невідому вразливість нового типу коронавірусу й заявили, що препарат ебселен ефективний у боротьбі проти COVID-19.

Дослідження, зокрема, провели фахівці Школи молекулярної інженерії імені Прітцкера (PME) в Чиказькому університеті США. Його результати опубліковано в журналі Science Advances.

За словами дослідників, найбільш вразливим компонентом коронавірусу є протеаза Mpro, яка може стати корисною в розробленні нових стратегій лікування інфекції, що спровокувала пандемію.

Вчені зі США знайшли ліки від COVID-19

Водночас фахівці зазначають, що саме проти Mpro ефективний ебселен. Цей препарат має противірусну, протизапальну й антиоксидантну дії та використовується для лікування багатьох захворювань, зокрема біполярного розладу й втрати слуху.

Вчені зі США пояснюють, що цей препарат також здатний знижувати активність протеази Mpro, а це зі свого боку допомагає в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Канади і США вирішили вивчити можливість лікування коронавірусу за допомогою радіотерапії.

Коментувати
Здоров'я

Дивіться також

У Росії на дорозі в Білорусь помітили колону військової техніки. Фото

У Зеленського звинуватили Лукашенка у провокаціях проти України

Украинцы понимают беларусов каждой частицей души

Снайпер "ЛНР" не витримав знущань і здався ЗСУ: з'явилися подробиці

"Будете стояти на колінах, як в Україні": топ гучних заяв Лукашенка на мітингу