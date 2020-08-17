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Вчені знайшли нові ліки від коронавірусу

9.7т
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Американські вчені виявили раніше невідому вразливість нового типу коронавірусу й заявили, що препарат ебселен ефективний у боротьбі проти COVID-19.

Дослідження, зокрема, провели фахівці Школи молекулярної інженерії імені Прітцкера (PME) в Чиказькому університеті США. Його результати опубліковано в журналі Science Advances.

За словами дослідників, найбільш вразливим компонентом коронавірусу є протеаза Mpro, яка може стати корисною в розробленні нових стратегій лікування інфекції, яка спровокувала пандемію.

Вчені зі США знайшли ліки від COVID-19

Вчені зі США знайшли ліки від COVID-19

Водночас фахівці зазначають, що саме проти Mpro ефективний ебселен. Цей препарат має противірусну, протизапальну і антиоксидантну дію, й використовується для лікування багатьох захворювань, зокрема біполярного розладу й втрати слуху.

Вчені зі США пояснюють, що цей препарат також здатний знижувати активність протеази Mpro, а це зі свого боку допомагає в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Канади і США вирішили вивчити можливість лікування коронавірусу за допомогою радіотерапії.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
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