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/ Пульмонологія

Вчені заявили про аномальну поведінку імунних клітин за COVID-19

3.4т
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Вчені з Каролінського інституту в Швеції виявили аномальну поведінку специфічних імунних клітин у крові хворих на коронавірус.

На їхню думку, ймовірно, вона може бути причиною небезпечних ускладнень під час COVID-19. Про це йдеться в науковій статті щодо результатів дослідження на порталі MedicalXpress.

Зазначається, що фахівці проаналізували зразки крові 27 хворих із помірною (10 пацієнтів) і важкою (17 осіб) коронавірусною інфекцією. Як контрольна група використовувалися зразки 17 здорових людей.

Вчені вказали на можливу причину небезпечної форми COVID-19

Вчені вказали на можливу причину небезпечної форми COVID-19

З'ясувалося, що у випадку зараження COVID-19 цитотоксичні лімфоцити, які називають натуральними кілерами (NK-клітинами) рано активуються, але водночас функціонують по-різному під час важкого і помірного протікання коронавірусу.

Вчені підкреслили, що в NK-клітинах важких пацієнтів, як правило, вони виявляли більш високу експресію білків перфорину (NKG2C і Ksp37). На їхню думку, це відображає високий рівень адаптивних "натуральних кілерів".

Дослідники припускають, що адаптивні NK-клітини здатні ефективніше вбивати клітини-мішені для вірусу порівняно з іншими.

Видання пише, що поки вчені тільки вивчають, якою саме мірою імунна відповідь, опосередкована NK-клітинами і виявлена у критично хворих на COVID-19, може сприяти важкій формі цього захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені зазначили, що клітини людської імунної системи здатні зберігати інформацію про коронавірус, тому в майбутньому вони зможуть знову відображати атаку цієї інфекції.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
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