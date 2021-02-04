Вчені запропонували нове пояснення непомітності жіночої овуляції

Дослідники знайшли нове пояснення того, що визначити овуляцію у жінки неможливо за її зовнішнім виглядом. Справа може бути в еволюції і конкуренції за кращого партнера.

Вчені припускають, що у стародавніх людей, як і у тварин, раніше яскраво виявлялися ознаки фертильності, пише Der Standard.

Ймовірно, що з часом жінки навчилися приховувати готовність свого організму до продовження роду. Це, зі свого боку, дозволяло їм довше перебувати поруч із потенційним партнером і формувати більш міцні стосунки. Прихильність, що виникала, в перспективі гарантувала те, що батько буде піклуватися про потомство разом із матір'ю.

Вчені з команди Афіни Актіпіс з Університету штату Арізона і Джеймі Арон Кремс з Університету Оклахоми навпаки вважають, що головну роль у виникненні прихованої овуляції зіграли не чоловіки, а самі жінки. Про це дослідники написали в журналі Nature Human Behaviour.

На їхню думку, непомітність овуляції позбавила жінок від конфліктів із конкурентками і збільшила тим самим їхні шанси на успішне розмноження.

"У короткостроковій перспективі жінки з помітною овуляцією були набагато привабливішими для чоловіків. Інші жінки могли поводитися агресивно щодо суперниць, і жертви такої агресії ставали для чоловіків менш привабливими. У підсумку жінки з непомітною овуляцією були більш успішними в продовженні роду. У них з'являлося більше потомства, були більш стабільні стосунки з партнером і вони рідше піддавалися атакам й ізоляції з боку конкуренток на відміну від "відкрито овулюючих" суперниць", – презентували своє пояснення американські вчені.

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