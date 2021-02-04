Засіб від раку простати може стати найсильнішим під час лікування COVID-19 і ГРВІ

У препарату під назвою тапсигаргин, що застосовувався для лікування раку простати, виявили раніше невідомі противірусні властивості, які можуть бути ефективними для лікування коронавірусу.

У майбутньому він може стати найсильнішим у боротьбі з ГРВІ, заявили вчені Ноттінгемського університету у Великій Британії, пише MedicalXpress. Ліки не викликають стійкості в збудників інфекцій та в кілька сотень разів ефективніші за інші противірусні препарати.

Згідно з інформацією експертів, речовина рослинного походження тапсигаргин має високу ефективність проти цілої низки вірусів:

коронавірусу SARS-CoV-2

застудного коронавірусу

вірусу грипу А

респіратно-синцитіального вірусу людини.

У малих дозах ці ліки сприяють мобілізації вродженого імунітету проти трьох основних типів збудників ГРВІ, впевнені вчені.

До ключових особливостей лікарського засобу належить, зокрема, його здатність блокувати розмноження вірусу протягом 48 годин. Приймати його можна перорально, тобто через рот.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що "британський" штам коронавірусу має свої особливі симптоми захворювання. Це кашель, сильна втома, біль у горлі та м'язах.

Водночас втрата нюху в разі зараження цим варіантом коронавірусу трапляється рідше, ніж під час інфікування "китайським".