Вчені виявили ознаки стійкого імунітету до COVID-19: результати досліджень

Клітини людської імунної системи здатні зберігати інформацію коронавірус, тому в майбутньому вони зможуть знову відбивати атаку цієї інфекції.

Такі обнадійливі ознаки появи довготривалого захисту від COVID-19 зафіксували американські вчені. За їхніми словами, імунна система "запам'ятовує" різні збудники захворювань не однаково добре, але людський організм здатен сам серйозно дослідити новий вірус, пише New York Times.

Фахівці зазначають, що захист від COVID-19 виникає навіть у людей, які перенесли цю хворобу в легкій формі. Антитіла проти неї, а також імунні B- і Т-клітини, запевняють науковці, здатні розпізнати інфекцію й зберігаються в організмі навіть через місяці після повного одужання.

Учені помітили ознаки довговічності імунітету до коронавірусу

"Це нагадує те, як людське тіло бореться з іншими вірусами. Все працює саме так, як і має", – стверджує імунолог з Університету Арізони Діпта Бхаттачарія.

Зауважимо, що нове дослідження під його керівництвом ще не пройшло фахову перевірку, оскільки поки науковці не можуть перебачити, як довго зберігатиметься такий захист від коронавірусу. Водночас багато експертів вважають нові дані причиною для оптимізму.

"Вони вказують на те, що клітини, покликані досліджувати збудники захворювань, насправді виконують свою роботу добре. В організму повинні бути хороші шанси відбити атаку коронавірусу під час повторного зараження, але швидше й ефективніше, ніж першого разу. Це саме те, на що ми всі сподіваємося: всі необхідні умови для повної захисної імунної реакції на своєму місці", – переконує імунологиня з Університету Вашингтона Маріон Пеппер.

Учені продовжують досліджувати ознаки прояву імунітету до COVID-19

Її дослідження нині проходить перевірку перед публікацією в офіційному медичному журналі. За словами лікарки, захист від повторного зараження COVID-19 не можна підтвердити остаточно, поки не з'являться докази, що люди, які заразилися вдруге, справді залишилися здоровими.

Хоча нові висновки розвіюють занепокоєння щодо здатності вірусу "дурити" імунну систему, не лишаючи в її клітин "пам'яті" про себе. Адже якби так відбувалося, кажуть вчені, люди могли б лишатися вразливими до повторних ударів хвороби.

Учені так і не зафіксували однозначні докази, які б доводили можливість повторного зараження коронавірусом, оскільки пандемія триває ще не так довго. Однак, на думку Маріон Пеппер, перспектива появи так званої імунної пам'яті про хворобу може пояснити, чому досі не вдалося знайти докази повторного зараження COVID-19 .

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор фізико-математичних наук, координатор робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних із пандемією коронавірусу в Україні Ігор Бровченко заявив, що колективний імунітет і сонячний ультрафіолет не допомогли впоратися з COVID-19.

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