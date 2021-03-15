Вчені розповіли, які фрукти й овочі можуть продовжити життя

Вживання певної кількості фруктів і овочів знижує ризик ранньої смерті. Такого висновку дійшли вчені з кардіологічної асоціації США.
Про це повідомляє People.
Фахівці стверджують, що завдяки регулярному вживанню фруктів і овочів можна уникнути серйозних хронічних захворювань. Так, епідеміолог, дієтолог і доктор Донг Ван каже: якщо людина щодня їсть кілька порцій фруктів і три порції овочів, то це на 13% зменшує ризик ранньої смерті. Такими є результати дослідження, в якому брали участь понад 2 млн осіб.
Найбільшу користь для тривалості життя мають такі продукти:
зелені листові овочі (шпинат, салат, капуста)
фрукти і овочі, в яких багато бета-каротину і вітаміну С (апельсини, лимони, ягоди, морква і т.д.)
Однак, як кажуть вчені, якщо ви вживаєте овочі з наявністю крохмалю (горох, картопля і кукурудза) і фруктовий сік, то це ніяк не знижує ризики ранньої смерті. І для збереження молодості бажано їсти свіжі фрукти та овочі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо фрукти, які найбільш корисні для сніданку. Серед них – ківі, яблука і банани.
Нагадаємо, дієтологиня закликала не чистити деякі фрукти й овочі, оскільки в їхній шкірці багато корисних речовин.
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