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Вчені розповіли, які фрукти й овочі можуть продовжити життя

8.3т
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Вживання певної кількості фруктів і овочів знижує ризик ранньої смерті. Такого висновку дійшли вчені з кардіологічної асоціації США.

Про це повідомляє People.

Фахівці стверджують, що завдяки регулярному вживанню фруктів і овочів можна уникнути серйозних хронічних захворювань. Так, епідеміолог, дієтолог і доктор Донг Ван каже: якщо людина щодня їсть кілька порцій фруктів і три порції овочів, то це на 13% зменшує ризик ранньої смерті. Такими є результати дослідження, в якому брали участь понад 2 млн осіб.

Найбільшу користь для тривалості життя мають такі продукти:

  • зелені листові овочі (шпинат, салат, капуста)

  • фрукти і овочі, в яких багато бета-каротину і вітаміну С (апельсини, лимони, ягоди, морква і т.д.)

Однак, як кажуть вчені, якщо ви вживаєте овочі з наявністю крохмалю (горох, картопля і кукурудза) і фруктовий сік, то це ніяк не знижує ризики ранньої смерті. І для збереження молодості бажано їсти свіжі фрукти та овочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо фрукти, які найбільш корисні для сніданку. Серед них – ківі, яблука і банани.

Нагадаємо, дієтологиня закликала не чистити деякі фрукти й овочі, оскільки в їхній шкірці багато корисних речовин.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Дієти та фітнес
Місце
Україна
Теги
довголіття диета їжа
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