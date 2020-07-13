Вчені розповіли, як не заразитися на COVID-19 через кондиціонер

Кондиціонери, які рециркулюють одне і те ж повітря в приміщенні, збільшують ризик поширення коронавірусу (COVID -19).

За словами британських дослідників, щоб уникнути ризику зараження необхідно використовувати кондиціонер при відкритих вікнах, передає The Telegraph.

"При невеликому вітрі повітря переміщається. Якщо ви не можете відкрити вікно, вимкніть пристрій", – пояснив доктор Шон Фіцджеральд з Королівської інженерної академії.

Також експерти з Акредитованого інституту фахівців інженерного забезпечення будівель додали, що кондиціонери, які не мають "виділеного джерела подачі зовнішнього повітря в приміщення можуть відповідати за рециркуляцію і поширення вірусних частинок, що переносяться по повітрю".

Фахівці пояснили, що їсть два види кондиціонерів. Перші, забирають повітря зовні і знову виганяють його, і другий – використовує для охолодження повітря з закритого приміщення.

Відзначається, що ще раніше вчені повідомили, що коронавірус може поширюватися через плаваючі в повітрі краплі. Наприклад, відвідувачі ресторану в Китаї заразилися на COVID-19 через працюючий кондиціонер. За даними дослідників, у одного з членів цієї сім'ї був безсимптомний випадок коронавірусу. Пізніше крім цього пацієнта крім членів сім'ї, заразилися й інші відвідувачі ресторану, які сиділи з інфікованим за сусідніми столами.

До того ж Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що COVID-19 може поширюватися через крихітні краплі в повітрі. При цьому в ВООЗ відзначили, що більшість великих інфекційних крапель, що потрапляють в повітря при кашлі або чханні, навряд чи подолають відстань в 1 метр. Тому важливо для уникнення зараження дотримуватися соціальної дистанції.

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