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Вчені розкрили незвичайну особливість коронавірусу

  • Китаянка після лікування COVID-19 поскаржилася на біль в очах

  • Згодом вона частково втратила зір, у неї розвинулася глаукома

  • В тканинах ока пацієнтки медики знайшли наявність SARS-CoV-2

26т
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Вірус COVID-19 має здатність проникати в очі й спричиняти серйозні ускладнення. Водночас симптоматика багато в чому залежатиме від початкового стану здоров'я інфікованої людини.

Про це йдеться в статті лікарів Товариства інфекційних хвороб Америки, передає MedicalХpress. Підставою для цього став випадок пацієнтки з Китаю, у якої незабаром після одужання від коронавірусу розвинувся гострий напад глаукоми, а в аналізах тканин її ока знайшли наявність SARS-CoV-2.

"Передбачалося, що очі можуть бути джерелом як "внутрішнього", так і "зовнішнього" нового коронавірусу", – заявив доктор Аарон Глатт.

Коронавірус здатний проникати в очі, – учені

Коронавірус здатний проникати в очі, – учені

Зазначається, що 64-річну китаянку виписали з лікарні через 18 днів після надходження з діагнозом COVID-19 – її симптоми повністю зникли, а мазки з горла виявилися негативними.

Однак приблизно через тиждень жінка поскаржилася на біль і втрату зору спершу в одному, а потім і в другому оці.

Як ідеться в звіті доктора Ін Яна і його колег із лікарні загального профілю в Ухані (Китай), так пацієнтка знову потрапила до лікарні, де їй поставили діагноз гостра закритокутова глаукома й катаракта. Оскільки ліки не змогли знизити її внутрішньоочний тиск, лікарі прооперували її, взявши в процесі зразки тканин.

Зокрема, аналіз показав, що SARS-CoV-2 проник у тканини ока китаянки. І хоча неясно, як вірус туди потрапив, експерти вважають, що це вказує на важливість захисту очей під час пандемії.

"Цей випадок є доказом того, що коронавірус може інфікувати не лише дихальну систему, а й тканини ока", – зауважили вчені-медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із симптомів коронавірусу може бути почервоніння очей, але запалення слизової очей відбувається і під час звичайного кон'юнктивіту. Лікар пояснив, як відрізнити ці ознаки.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Китай
Тег
Коронавірус
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