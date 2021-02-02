Вчені розчарувалися в перспективному препараті від COVID-19 – The Guardian

Британські вчені з'ясували, що лікарські препарати проти COVID-19, так звані моноклональні антитіла, не допомагають проти нових штамів коронавірусу, таких як південноафриканський або бразильський.

Раніше на них покладали великі надії, пише The Guardian. Один із препаратів навіть було передано експрезиденту США Дональду Трампу й, можливо, він зіграв певну роль у його одужанні, пише видання.

Лікарський засіб зазначеного типу проходить випробування на пацієнтах лікарень у Великій Британії. Принцип його дії полягає в клонуванні білих кров'яних тілець людини, що перехворіла на коронавірус, які імітують ефекти імунної системи.

Використання таких препаратів видавалося багатообіцяльним на ранній стадії захворювання, щоб зупинити його прогресування, уточнили фахівці.

Однак дослідження показали, що три основні претенденти – Regeneron 's, ліки від Eli Lilly і GlaxoSmithKline – безсилі проти одного або кількох мутацій коронавірусу.

Зміни, які збудник інфекції вносить у свої шиповані білки, фактично викидають ці антитіла, пояснили експерти.

Таким чином, більшість передових методів лікування антитілами, на які покладали великі надії, втрачені для південноафриканського та бразильського варіантів вірусу, сказали вони.

Експерти уточнили, що лікування GlaxoSmithKline все ще працює проти зазначених штамів, проте неефективне проти того, що з'явився в графстві Кент.

З урахуванням швидкої мутації вірусу, не очікується, що будь-які з нинішніх препаратів будуть ефективними протягом тривалого часу, вважають фахівці.

Тепер дослідники мають знайти "консервативні" ділянки вірусу, що не мутують, аби націлюватися на антитіла, уточнюють у повідомленні.

Водночас ліки, як і раніше, працюють проти основного вірусу й використовуються для лікування в Європі та США.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Великій Британії почали масштабні випробування нового методу лікування, яке могло б допомогти запобіганню розвитку важкого перебігу COVID-19.

Метод передбачав вдихання білка бета-інтерферону, який організм виробляє під час вірусної інфекції. Лікарі припустили, що речовина буде стимулювати імунну систему, готуючи клітини до боротьби з вірусами.