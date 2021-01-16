Учені попередили про появу штамів "супер-COVID" вірусу

У США з'явилися три штами так званого супер-COVID вірусу.

Як пише Daily Mail, їхню появу підтвердили кілька американських учених. Фахівці вважають, що чим більше людей заразиться вірусом, тим більше з'являтиметься високоінфекційних штамів.

Очікується зростання кількості мутацій pixabay.com

Більш слабка імунна система дає змогу вірусу залишатися в організмі протягом більш тривалого часу. Водночас вірус вчиться, як краще триматися.

"Очікується зростання кількості мутацій, тому що циркуляція вірусу збільшується і ймовірність виникнення мутації вища", – заявив епідеміолог з Інституту показників здоров'я й оцінки Вашингтонського університету доктор Алі Мокдад.

За його словами, коли люди довго інфіковані, "це дає вірусу можливість мутувати в межах одного й того самого господаря".

Учені підозрюють, що саме так виник британський варіант B117 – усе почалося з людини, яка була заражена протягом 12 днів.

Тепер у США є ще два інших варіанти коронавірусу – один майже ідентичний варіанту, що з'явився у Великобританії, а інший – повністю унікальний для Америки.

Поки що всі вони здаються заразнішими, однак не більш смертоносними.

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