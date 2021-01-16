Учені попередили про появу штамів "супер-COVID" вірусу

У США з'явилися три штами так званого супер-COVID вірусу.

Як пише Daily Mail, їхню появу підтвердили кілька американських учених. Фахівці вважають, що чим більше людей заразиться вірусом, тим більше з'являтиметься високоінфекційних штамів.

Очікується зростання кількості мутацій. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Більш слабка імунна система дає змогу вірусу залишатися в організмі протягом більш тривалого часу. Водночас вірус вчиться, як краще триматися.

"Очікується зростання кількості мутацій, тому що циркуляція вірусу збільшується і ймовірність виникнення мутації вища", – заявив епідеміолог з Інституту показників здоров'я й оцінки Вашингтонського університету доктор Алі Мокдад.

За його словами, коли люди довго інфіковані, "це дає вірусу можливість мутувати в межах одного й того самого господаря".

Учені підозрюють, що саме так виник британський варіант B117 – усе почалося з людини, яка була заражена протягом 12 днів.

Тепер у США є ще два інших варіанти коронавірусу – один майже ідентичний варіанту, що з'явився у Великобританії, а інший – повністю унікальний для Америки.

Поки що всі вони здаються заразнішими, однак не більш смертоносними.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Японії знайшли штам коронавірусу, який переважно поширюється на західному узбережжі США.

У Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили загрозу японського мутанта коронавірусу.

Також експерти ВООЗ заявили, що у світі може з'явитися ще більше мутацій коронавірусу через його швидке поширення.

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