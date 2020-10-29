Учені назвали основне джерело поширення COVID-19 у людському тілі

Учені зі США дійшли висновку, що основним джерелом поширення коронавірусу в тілі людини є рот.

Дослідження було опубліковано на порталі medRxiv. Його провели фахівці з Університету Північної Кароліни в Чапел-Гілл, а також Національного інституту стоматологічних і черепно-лицевих досліджень.

Хоча більшість робіт із вивчення COVID-19 було зосереджено на носі й легенях, це перша наукова робота, в якій порожнину рота ідентифікували як первинний осередок зараження коронавірусом.

Учені виявили, що COVID-19 здатний проникнути в слинні залози. Саме там він відтворюється, а іноді провокує досить тривалий перебіг самої хвороби. Після цього під час ковтання слини вірус потрапляє до шлунково-кишкового тракту й повністю заражає організм.

"Наші результати показують, що оральну інфекцію COVID-19 може бути недооцінено. Як і інфекція носа, зараження порожнини рота може лежати в основі безсимптомного поширення, що ускладнює стримування цієї хвороби", – сказав старший автор дослідження Кевін М. Берд.

З огляду на отримані дані експерти наголосили на важливості носіння маски для обличчя і фізичного дистанціювання.

Як писав OBOZREVATEL, група вчених з Англії відкрила механізм, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2 проникає в клітини людини. Щоб спричинити захворювання в людини, частинки вірусу спершу прикріплюються до поверхні людських клітин, що вистилають дихальний або кишковий тракти.