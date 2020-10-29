Вчені назвали основне джерело поширення COVID-19 в людському тілі

Вчені з США дійшли висновку, що основним джерелом поширення коронавірусу в тілі людини є рот.

Дослідження було опубліковане на порталі medRxiv. Його провели фахівців з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл, а також Національного інституту стоматологічних та черепно-лицевих досліджень.

Хоча більшість робіт з вивчення COVID-19 була зосереджена на носі і легенях, це перша наукова робота, в якій порожнина рота була ідентифікована як первинний осередок зараження коронавірусом.

Вчені виявили, що COVID-19 здатний проникнути в слинні залози. Саме там він відтворюється, а іноді провокує досить тривалий перебіг самої хвороби. Після цього при ковтання слини вірус потрапляє до шлунково-кишкового тракту і повністю заражає організм.

"Наші результати показують, що оральна інфекція COVID-19 може бути недооцінена. Як і інфекція носа, зараження порожнини рота може лежати в основі безсимптомного поширення, що ускладнює стримування цієї хвороби", – сказав старший автор дослідження Кевін М. Берд.

У зв'язку з отриманими даними експерти підкреслили важливість носіння маски для обличчя і фізичного дистанціювання.

Як писав OBOZREVATEL, група вчених з Англії відкрила механізм, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2 проникає в клітини людини. Щоб викликати захворювання у людини, частинки вірусу спочатку прикріплюються до поверхні людських клітин, що вистилають дихальний або кишковий тракти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!