Учені назвали напій, який може зробити людину розумнішою

Органічні речовини флаваноли, які входять до складу какао, збільшують приплив кисню до мозку, що позитивно впливає на когнітивні здібності людини.

Такі корисні властивості улюбленому для багатьох солодкому напою приписують американські вчені. Як пише Daily Mail, дослідження провели фахівці з Бірмінгемського університету спільно зі співробітниками Іллінойського університету в Урбані-Шампей.

Відомо, що флаваноли містяться в багатьох овочах і фруктах, надаючи їм яскравого кольору. Автори наукової роботи наводить дані більш ранніх досліджень (1993 року), у яких ідеться про те, що ці речовини корисні для судинної системи. Але цього разу вчені вирішили перевірити їхній вплив на когнітивні функції.

Учені вважають, що какао може зробити людину розумнішою, принаймні на деякий час

Зазначається, що в експерименті взяли участь 18 дорослих без шкідливих звичок, захворювань серця, судин, мозку й дихальних шляхів. Спершу добровольцям давали какао з великим вмістом флаванолів, а на другому етапі – оброблений напій із вкрай низькою кількістю такої речовини.

Наголошується, що під час дослідження ні вчені, ні піддослідні не знали, який напій вони отримують. Через дві години після вживання какао учасники дихали повітрям із великим вмістом вуглекислого газу, що змушує організм збільшувати приплив крові до мозку. Саме за швидкістю насичення киснем учені оцінювали функції судинної мережі мозку.

Зокрема, добровольцям пропонували розв'язати різні завдання, e яких їм потрібно було швидко ухвалювати складні рішення.Під час такого експерименту вчені з'ясували, що 14 із 18 осіб після какао з флаванолами стали на 11% швидше розв'язувати завдання. Тоді як інші четверо давали однаково високі результати як на початку дослідження, так і в кінці.

Результати перевірки кровообігу мозку в учасників експерименту та їхніх когнітивних функцій через дві години після вживання какао

Фахівці припускають, що флаваноли чинять таку тонізуючу дію тільки на тих людей, у кого є початкові проблеми з насиченням киснем.

"Рівні максимальної оксигенації були більш ніж утричі вищі в какао з високим вмістом флаванолів порівняно з какао з їхнім низьким вмістом, а реакція оксигенації – приблизно на одну хвилину швидшою. Це говорить про те, що флаваноли можуть бути корисні тільки під час виконання складніших когнітивних завдань", – пояснив професор психології з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн (США), доктор Рендейро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дієтологиня Тетяна Фіалкова зазначила, що какао не тільки піднімає настрій, але й поліпшує роботу організму загалом. Для цього вона порадила в осінньо-зимовий період додати до свого раціону такий напій.

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