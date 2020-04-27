Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Вчені назвали найзручніші пози для сну

960
Читати матеріал російською

У різних поз для сну є свої плюси і мінуси, які можуть впливати на здоров'я людини.

Як пише німецький журнал Focus, фахівці назвали переваги і недоліки кожної пози.

Люди, які віддають перевагу спати в позі на правому боці, часто мають проблеми з органами травлення, застерігають медики. За їх словами, в такій позиції шлункова кислота може легко перетікати назад у стравохід. Ще одним з явних мінусів такої пози для сну є те, що вона ускладнює роботу підшлункової залози через тиск шлунку.

Що стосується сну на лівому боці, то ця поза краща для серця. Головна артерія людини зігнута вліво, організму в цьому положенні легше перекачувати кров.

На якому боці краще спати?

На якому боці краще спати?

pixabay.com

У той же час поза зародка з зігнутими руками і ногами часто пов'язана з болями в шиї і спині. Бічний сон має плюси для здоров'я, якщо верхня нога злегка підтягнута, а нижня витягнута, відзначають експерти.

Коли улюбленої позою для сну стає "на спині", це пов'язано з певними мінусами для дихання. У такому положенні вище ризик западання язика, звуження дихальних шляхів, хропіння. Якщо звуження є серйозним, дихання може іноді зупинятися.

Люди, які сплять на спині занадто часто, страждають від таких наслідків, як високий кров'яний тиск і високий пульс, що збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

При цьому поза на животі полегшує міжхребцеві диски, підтримує природну кривизну хребта.

В цілому, переконані вчені, для організму краще, коли положення тіла уві сні змінюється кілька разів за ніч.

Як писав OBOZREVATEL, здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій, включаючи коронавірус COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Тег
експерт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини