Вчені назвали найзручніші пози для сну

У різних поз для сну є свої плюси і мінуси, які можуть впливати на здоров'я людини.

Як пише німецький журнал Focus, фахівці назвали переваги і недоліки кожної пози.

Люди, які віддають перевагу спати в позі на правому боці, часто мають проблеми з органами травлення, застерігають медики. За їх словами, в такій позиції шлункова кислота може легко перетікати назад у стравохід. Ще одним з явних мінусів такої пози для сну є те, що вона ускладнює роботу підшлункової залози через тиск шлунку.

Що стосується сну на лівому боці, то ця поза краща для серця. Головна артерія людини зігнута вліво, організму в цьому положенні легше перекачувати кров.

На якому боці краще спати? pixabay.com

У той же час поза зародка з зігнутими руками і ногами часто пов'язана з болями в шиї і спині. Бічний сон має плюси для здоров'я, якщо верхня нога злегка підтягнута, а нижня витягнута, відзначають експерти.

Коли улюбленої позою для сну стає "на спині", це пов'язано з певними мінусами для дихання. У такому положенні вище ризик западання язика, звуження дихальних шляхів, хропіння. Якщо звуження є серйозним, дихання може іноді зупинятися.

Люди, які сплять на спині занадто часто, страждають від таких наслідків, як високий кров'яний тиск і високий пульс, що збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

При цьому поза на животі полегшує міжхребцеві диски, підтримує природну кривизну хребта.

В цілому, переконані вчені, для організму краще, коли положення тіла уві сні змінюється кілька разів за ніч.

Як писав OBOZREVATEL, здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій, включаючи коронавірус COVID-19.

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