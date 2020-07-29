Учені назвали 21 препарат, який може допомогти здолати COVID-19

Учені проводять тестування 21 препарату, який має шанс стати ефективним у боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Як пише Daily Mail, 13 медикаментів із зазначеного переліку в процесі досліджень уже підтвердили свою безпечність для пацієнтів із COVID-19 у разі використання обмежених доз.

Крім того, співробітники Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute в Каліфорнії покладають особливі надії на те, що чотири препарати можуть добре працювати в поєднанні з ремдесивіром, який Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) вже дозволило до застосування в лікуванні COVID-19. Нагадаємо, що ремдесивір знижує ризик смерті пацієнта від коронавірусу на 30-62%.

Показово, що 21 препарат було обрано стенфордськими вченими з 12 000, які вони досконало вивчили. У категорію тих, які можуть ефективно комбінуватися з ремдесивіром, потрапили клофазимін, ханфанччін, апілімод і ONO 5334.

Клофазимін

Ці ліки борються з бактеріями, що викликають проказу. Препарат не вбиває бактерії одразу, але може робити це поступово, сповільнюючи ріст інфекції. Клофазимін було схвалено FDA ще в 1986 році, але зараз він більше не продається в США.

Учені поки не знають, чому антибактеріальний препарат може впливати на вірус, однак вони ведуть його клінічні випробування в поєднанні з іншими лікарськими засобами.

Ханфанччін (тетрандрин)

Цей препарат є похідним від хлорохіну, старої форми гідроксихлорохіну, який застосовували під час лікування малярії. Тетрандрин є у третій фазі випробувань, але поки не схвалений FDA.

У тестах на чашці Петрі в Стенфорді він блокував проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Однак його "прабатько" гідроксихлорохін здавався таким же ефективним в лабораторних тестах, але цих результатів не було досягнуто, коли препарат давали пацієнту з COVID- 19.

Апілімод

Він перебуває на стадії розроблення для лікування аутоімунних захворювань і раку. Поки ліки не схвалено FDA. Як і тетрандрин, препарат демонструє хорошу здатність не допустити проникнення вірусу в клітини.

ONO 5334

Є експериментальними ліками від остеопорозу. FDA ще не схвалила його, зараз він проходить другу фазу випробувань.

ONO 5334 також можливо запобігає проникненню SARS-CoV-2 в клітини людини. Він блокує активність ферменту, який вбудовує збудника хвороби в організм.

Що стосується інших 17 ліків, які проходять тестування, то їх було затверджено FDA до використання.

Ремдесивір

Дослідження в Стенфорді почалося до публікації результатів дослідження NDH щодо ремдесивіру і незалежно визначило його потенціал для лікування COVID-19.

Астемізол

Він отримав схвалення FDA для лікування алергії, але його відкликали через побоювання, що він може спричинити небезпечні серцеві аритмії. Цей той самий побічний ефект, який у кінцевому підсумку змусив агентство скасувати дозвіл на гідроксихлорохін для лікування COVID-19.

MLN-3897

Експериментальний препарат для лікування хвороб кісток і запальних захворювань, показав незрозумілі противірусні ефекти.

Елопіпразол

Антипсихотичні ліки, які проходять другу фазу випробувань. Пояснень, чому вони мали противірусний ефект, також поки немає.

SDZ-62-434

Ліки від раку в першій фазі випробувань показали потенційні переваги проти вірусу, але механізм неясний.

YH-1238

Випробовується на першій фазі дослідження, призначений для лікування виразок шлунка.

DS-6930

Препарат застосовується під час лікування ранніх стадій цукрового діабету.

N-TERT-BUTYLISOQUINE (GSK369786)

Ще одні ліки від малярії, що перебувають на стадії розроблення, але тільки на першому етапі випробувань.

R 82913

Медикамент, що є на стадії розроблення для лікування ВІЛ, перша фаза випробувань. Кілька препаратів проти ВІЛ показали гарні результати під час лікування COVID-19, але не дали результатів під час тестування.

VBY-825

Учені працюють над складом для лікування, але, схоже, препарат може блокувати проникнення коронавірусу в клітини.

8-(3-Хлорростиріл) кафеїн

Ще один антипсихотик, препарат усе ще перебуває на лабораторних випробуваннях, і поки клінічні дослідження не почалися.

AMG-2674

Учені все ще працюють над складом у лабораторії, але вважають, що це може бути альтернативою знеболювальних препаратів, таких як опіоїди.

KW 8232

Як і ONO 5334 досліджується для лікування остеопорозу, але є на ранніх стадіях розроблення.

MDL 28170

Учені, спираючись на лабораторні дослідження, сподіваються, що він може лікувати хворобу Альцгеймера. Водночас препарат також запобігає проникненню коронавірусу в клітини.

SB-616234-A

Неясно, як препарат може діяти проти коронавірусу, він поки перебуває на доклінічній стадії розроблення (застосування – під час розладів психіки).

SL-11128

Ці ліки показували протиракові якості в лабораторії, але не пройшли клінічних випробувань.

Z LVG CHN2

Незважаючи на те, що він призначений для лікування бактеріальних інфекцій, лікарський засіб також, ймовірно, блокує проникнення коронавірусу в клітини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я сподіваються, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною вже в середині 2021 року.