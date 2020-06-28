Вчені навчилися знаходити ознаки майбутнього діабету у дітей: це допоможе перемогти хворобу

Перші ознаки того, що в зрілому віці людині загрожує ризик розвитку діабету, можуть бути виявлені вже у восьмирічному віці.

Про це свідчить дослідження британських вчених з Університету Брістоля, пише MedicineNet. Вчені проаналізували зразки крові більше 4 тисяч учасників дослідження у віці 8, 16, 18 і 25 років, щоб знайти закономірності, які були б характерними для ранніх стадій розвитку цукрового діабету другого типу.

Співавтор дослідження, епідеміолог з Університету Брістоля Джошуа Белл заявив, що вчені розуміли, що діабет не розвивається відразу, але раніше навіть не здогадувалися, в наскільки ранньому віці стають помітні перші ознаки активності захворювання і як ці ознаки виглядають.

Дослідження показало, що схильність до діабету можна виявити вже у дітей у віці 8 років, хоча хвороба діагностується найчастіше у людей у віці 50+ років.

Белл зазначає, що отримавши розуміння того, як виглядають ознаки діабету в ранньому віці, вчені зможуть "втрутитися набагато раніше і зупинити діабет до того, як він стане шкідливим".

Дослідження показало, що якщо у дитини буде низький рівень "хорошого" холестерину ЛВП (ліпопротеїни високої щільності), і високий рівень "поганого" холестерину ЛНП (ліпопротеїни низької щільності), то є ризик того, що в зрілому віці у неї з високою ймовірністю буде діагностовано діабет.

При цьому Белл зазначає, що ті діти, у кого зафіксований високий рівень "поганого" холестерину ЛНП ще не хворіють на діабет. Дослідження лише показує відмінності в їх метаболізмі, які згодом можуть призвести до діабету.

Епідеміолог пояснює, що отримані дані допоможуть вченим зрозуміти, як розвивається діабет і що можна зробити, щоб запобігти його розвитку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вченим вдалося встановити, що при розвитку цукрового діабету багато пацієнтів стикаються з ксерозом – надмірною сухістю шкіри, через що вона стає грубою і схильної до лущення.