Вакцинація в Україні на низькому старті: як готували фахівців з імунізації від COVID-19

Українські фахівці, залучені до кампанії з вакцинації проти COVID-19, вже пройшли навчання і ознайомилися з особливостями препаратів, розроблених компанією Pfizer/BioNTech, а також Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (500 тис. доз цієї вакцини вже прибуло з Індії в Україну). Відповідний інструктаж отримали національні та регіональні координатори, а також мобільні бригади.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомили в Центрі громадського здоров’я. У відомстві також додали, що співорганізаторами таких заходів є МОЗ, Національна служба здоров’я, Центр громадського здоров’я, ДП "Державний експертний центр МОЗ України", Бюро ВООЗ в Україні, Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні, USAID та інші національні й міжнародні партнери.

"15-16 лютого медичні мобільні бригади пройшли практичні навчання з вакцинації проти COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca. Враховуючи, що ці вакцини вимагають різних умов зберігання, логістики та введення, одна частина мобільних бригад із кожної області опанувала спосіб використання, введення та особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca, що дозволить оперативно запустити процес вакцинації по всій Україні", – пояснили у відомстві.

У Департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації OBOZREVATEL підтвердили, що їхні спеціалісти неодноразово долучалися до різних навчань, які стосуються вакцинації проти COVID-19.

"Наша представниця, яка є регіональною координаторкою з цього питання, була у Києві на семінарі, присвяченому питанням вакцинації проти COVID-19. Цей захід відбувався офлайн. У ньому взяли участь представники з різних областей України. Водночас відбувається чимало заходів онлайн, вебінарів. Нещодавно один із таких був присвячений темі вакцинації, де розповідали покроково про саму процедуру, як проводити такі щеплення, кому їх можна робити, які ускладнення можуть бути", – проінформували в Департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

Як повідомив OBOZREVATEL регіональний координатор із вакцинації від COVID-19 у Львівській області Олександр Когут, навчання та тренінги відбувалися як в онлайн, так і в офлайн-форматах. Заходи стосувалися також питань логістики, приймання і зберігання вакцин, планування і їхнього розподілу.

"Один із семінарів, який відвідав я, тривав два дні офлайн. Окрім того, декілька конференцій було онлайн, де розповідали про організацію (процесу вакцинації. – Ред.), про цільові групи, про використання вакцини, зокрема, наголошувалося щодо проблем, які можуть виникнути зі зберіганням вакцини Pfizer/BioNTech, адже там холодовий ланцюг. Відбулися також навчання для осіб, які відповідають за приймання і зберігання, планування і розподіл вакцин. Це серйозна і різнопланова робота, яка пов’язана з усіма аспектами вакцинального процесу", – сказав Когут.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в областях уже визначилися із пунктами вакцинації.

"Визначено основні та резервні пункти для вакцинації, а також осіб, які відповідають за них. У цих пунктах є все необхідне обладнання", – розповіли у Департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Олексія Григорука, мобільні бригади створено на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Після старту вакцинації вони найперше імунізуватимуть вразливі категорії населення, зокрема медиків.

"У нас (у Дніпропетровській обл. – Ред.) створено 37 мобільних бригад. Зараз під час першого мікроетапу першої хвилі планується залучити 6 мобільних бригад: по 2 в містах Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. Частина буде вакцинувати препаратом від AstraZeneca, а інша частина – Pfizer/BioNTech", – сказав Григорук.

Він зауважив, що весь план вакцинації зазначено у дорожній карті, яка затверджена Міністерством охорони здоров’я.

"Україна наразі реалізовує перший етап дорожньої карти вакцинації від COVID-19. Початковий етап кампанії з вакцинації розпочнеться з "першої хвилі", під час якої використовуватимуть вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca", – пояснили в "Центрі громадського здоров’я МОЗ України".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 24 лютого в Україні стартує вакцинація проти COVID-19. Найперше імунізуватимуть медпрацівників.

23 лютого Україна отримала першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Її доставили до аеропорту "Бориспіль". Перша партія складається з 500 тисяч доз вакцини з локальною назвою CoviShield.

Українці, котрі першими отримають дози вакцини проти COVID-19, повинні записатися на щеплення. Зробити це можна буде з 1 березня.

Після першої поставки індійської вакцини проти коронавірусу CoviShield від AstraZeneca Україна може розраховувати на отримання більшої кількості препарату. Однак усе залежатиме від того, як будуть зростати темпи виробництва.

Глава держави Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30" сказав, що індійська вакцина CoviShield, яка є розробкою Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, одна із найефективніших у світі.