Вакцина Pfizer дає 90% імунітету до COVID-19 після першого уколу – дослідження

Найбільший захист препарат Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення вакцинації. Водночас перші два тижні після щеплення його ефективність залишалася практично нульовою.

Такого висновку дійшли дослідники з Університету Східної Англії, пише The Guardian. Вони проаналізували програму масової вакцинації населення в Ізраїлі.

Початковий аналіз, проведений ізраїльськими вченими, показав ефективність Pfizer на рівні 52%, проте він не брав до уваги дані після 18 дня з моменту введення вакцини.

Британці ж встановили, що щеплення стає на 90% ефективним через три тижні, а пізніше цей показник залишається незмінним. Нині неможливо точно сказати, як довго Pfizer захищатиме вакцинованих пацієнтів від коронавірусу, проте медики припускають, що отриманий після першого уколу імунітет не повинен істотно знижуватися протягом дев'яти тижнів.

Нагадаємо, що в британській компанії AstraZeneca заявили, що їхня вакцина проти COVID-19 показує більш ніж 70% ефективності вже після першого щеплення. Якщо через 12 тижнів після першого уколу зробити другий, ефективність збільшиться до 82%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцинувати населення України від коронавірусу почнуть препаратом американської компанії Pfizer. Потім українцям робитимуть щеплення другою партією вакцини виробництва британської компанії AstraZeneca.

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