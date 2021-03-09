В Японії знайшли спосіб не викидати надлишки вакцини від COVID-19

В Японії хочуть дозволити вводити вакцину від коронавірусної інфекції Pfizer шприцами, які призначені для інсуліну.

Про це повідомляє Kyodo News. Інсулінові шприци можуть отримувати з флакона вакцини сім доз, водночас закуплені урядом шприци лише п'ять.

"Цей крок буде зроблено через те, що країна бореться з дефіцитом поставок унаслідок затримки на заводі Pfizer у Бельгії та експортного контролю з боку Європейського Союзу", – повідомив міністр здоров'я Японії Норихіс Тамур.

Також в уряді запевняють, що закуплять інсулінові шприци у тому разі, якщо буде їх надлишок і це ніяк не нашкодить людям із діабетом.

За інформацією медичного центру в Японії, інсулінові шприци мають менше простору, який не використовується, тобто менше рідини залишається у голці. Проте вони створені для підшкірних ін'єкцій, а не для внутрішньом'язових. Відтак, вони можуть підійти не всім людям.

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