В Україні виявили ефективний препарат від COVID-19: лікарка пояснила, як він працює

В Україні є вітчизняний препарат, які допомагає в лікуванні COVID-19. Зокрема, вони знижує негативні наслідки дії вірусу.

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Українська інфекціоністка Ольга Голубовська в ефірі "Україна 24" розповіла, що ліки підтримує серце і легені.

"Є такий вітчизняний препарат, він відомий дуже давно. Його застосовували ще в 1970-х роках для лікування хворих з гострими вірусними гепатитами", – зазначила лікарка.

Назва вона не сказала, але зазначила, що ліки широко застосовують кардіологи і невропатологи.

Також Голубовська описала принцип дії препарату: "Ми знаємо, що коронавірус володіє певною системністю і викликає так звану ендотеліальну дисфункцію у судинах, через що відбуваються всі неприємності, а цей препарат має сосудопротекторное дію. Раніше не було клінічних випробувань при коронавирусной інфекції, оскільки вона для нас нова, але тепер вони проводяться. Я хочу сказати, що він працює набагато краще, ніж високі дози вітаміну С, клінічні дослідження яких зараз проводяться в США. Цей препарат є також імуномодулюючою, він зменшує активність прововоспалітельних речовин, які вражають легені і не тільки".

Лікарка наголосила, що клінічні випробування ще тривають, але можливо вже влітку будуть отримані результати. Однак вона переконана, що ліки вже можна включати в протоколи лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я додало препарат дексаметазон з групи кортикостероїдних гормонів в список лікарських засобів, які можна використовувати при лікуванні коронавірусу.