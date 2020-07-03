В Україні виявили ефективний препарат від COVID-19: лікарка пояснила, як він працює

Юрій Сергієнко Пульмонологія 18:42, 3.07.2020 Оновлено: 19:00, 3.07.2020

В Україні є вітчизняний препарат, які допомагає в лікуванні COVID-19. Зокрема, вони знижує негативні наслідки дії вірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Українська інфекціоністка Ольга Голубовська в ефірі "Україна 24" розповіла, що ліки підтримує серце і легені.

"Є такий вітчизняний препарат, він відомий дуже давно. Його застосовували ще в 1970-х роках для лікування хворих з гострими вірусними гепатитами", – зазначила лікарка.

Назва вона не сказала, але зазначила, що ліки широко застосовують кардіологи і невропатологи.

Також Голубовська описала принцип дії препарату: "Ми знаємо, що коронавірус володіє певною системністю і викликає так звану ендотеліальну дисфункцію у судинах, через що відбуваються всі неприємності, а цей препарат має сосудопротекторное дію. Раніше не було клінічних випробувань при коронавирусной інфекції, оскільки вона для нас нова, але тепер вони проводяться. Я хочу сказати, що він працює набагато краще, ніж високі дози вітаміну С, клінічні дослідження яких зараз проводяться в США. Цей препарат є також імуномодулюючою, він зменшує активність прововоспалітельних речовин, які вражають легені і не тільки".

Лікарка наголосила, що клінічні випробування ще тривають, але можливо вже влітку будуть отримані результати. Однак вона переконана, що ліки вже можна включати в протоколи лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я додало препарат дексаметазон з групи кортикостероїдних гормонів в список лікарських засобів, які можна використовувати при лікуванні коронавірусу.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Жертвы от пьяных за рулем теперь на совести Зеленского

Клітіна висловилася, що команда Зеленського "курить травку"

Росіян попередили про блокування рахунків у банках у воєнний час

ДБР вивело з ладу систему ППО України: журналіст назвав причиною закупівлю запчастин у Росії

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"