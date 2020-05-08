В Україні тестують вітчизняний препарат від коронавірусу: з'явилися подробиці

В Україні почалися клінічні дослідження ліків "Біовен" для лікування коронавірусу COVID-19. З'явилися подробиці про сам препарат, а також про процес тестування.

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Це противірусний препарат, головним активним компонентом якого є антитіла проти вірусів і бактерій, пише ТСН.

Від чого препарат

Він призначений для лікування гепатиту А і В, герпесу, вітряної віспи, грипу, кору, паротиту, поліомієліту, краснухи, коклюшу, стафілокока, кишкової палички, пневмокока.

Найчастіше його прописують людям з синдромом набутого імунодефіциту (СНІД). У них майже відсутня власний імунітет, і тому людина не здатна боротися з будь-якими хворобами. "Біовен" підвищує рівень імуноглобуліну G у людини і допомагає їй одужати. Загалом препарат прописують для лікування синдромів первинного імунодефіциту, вторинного синдрому дефіциту антитіл, аутоімунних захворювань і при трансплантації кісткового мозку.

Вводять його виключно внутрішньовенно за допомогою крапельниці. При цьому його використання, як стверджують розробники, може впливати на ефекти аттенуірованних живих вірусних вакцин, таких як кір, краснуха, епідемічний паротит і варицелла. Це означає, що після вживання ліків вакцинація такій людині повинна відбуватися як мінімум після 3 місяців, а для кору цей період може досягати навіть одного року.

У МОЗ зазначили, що "Біовен" вже показав свою ефективність при лікуванні інфекційних захворювань.

Як проводяться випробування

За даними Міністерства охорони здоров'я, препарат уже показав свою ефективність під час лікування низки інфекційних захворювань.

Заступник глави відомства Ірина Микичак розповіла про те, як проходять випробування.

Також вона пояснила порядок проведення випробувань. Спочатку компанія-виробник звертається до Державного експертного центру і надає йому пакет документів. Також фірма визначає заклад охорони здоров'я, де проводяться ці випробування. У пакет документів входить згода закладу охорони здоров'я, з яким домовляється виробник, і обов'язкове рішення комісії з етики.

Також випробування проводяться виключно за згодою пацієнта, який повинен отримати страховку.

Чи продається "Біовен" в аптеках

На інтернет-порталах ліки вистачає у продажу, а також в ряді аптек. Продається він в пропорціях від 25 до 100 мл і відповідні розчини 5% або 10%.

Найдешевшою є пляшечка 25мл 5%, коштує вона загалом 1 200 гривень. За 100 мл доведеться заплатити більше 8 500 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я 4 травня дозволило провести клінічні дослідження "Біовена" в п'яти медичних закладах.

Виробником препарату є ТОВ "Біофарма Плазма".

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