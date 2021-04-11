В Україні до кінця року планують зробити 47 млн щеплень від коронавірусу

Відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського до кінця 2021 року потрібно вакцинувати більшу частину населення країни. МОЗ повинно забезпечити 47 млн уколів.

Про це заявив в ефірі 5 каналу головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що виконати поставлені завдання щодо кількості вакцинованих можна лише тоді, коли будуть відкриті всі етапи для вакцинації.

"3 квітня президент України вводить указом президента рішення РНБО, яке змушує нас переглянути нашу дорожню карту. Оскільки поставлено завдання до кінця 2021 року вакцинувати більшість населення. Більшість визначена в 70% дорослого населення. Тобто мені потрібно організувати близько 47 млн уколів впродовж 2021 року людям старше 18 років", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними МОЗ, після вакцинації препаратом AstraZeneca імунітет від коронавірусу з’являється на 22-й день. Він захищатиме 90 днів, а потім буде потрібне повторне щеплення.

У найближчі кілька днів Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області перейдуть з червого у жовтий рівень епідеміологічної небезпеки.

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