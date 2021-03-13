В МОЗ обіцяють вакцинувати деяких українців на дому

Українців старше 80 років будуть вакцинувати від коронавірусу за місцем їхнього проживання. Наразі у МОЗ думають, як вмовити людей погодитися на щеплення.

Про це розповів в інтерв'ю "Новое время" головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він запевняє, що в міністретсва є стратегія щодо наближення місця щеплення до домівок людей.

"Ми і наближаємо для людей похилого віку місце проведення щеплення до місця їхнього проживання. До маломобільних людей ми скеровуватимемо мобільну бригаду, щоб зробити щеплення на дому разом з людьми, які займаються їх опікою. І це буде наша стратегія імунопрофілактики – наблизити місце щеплення до місця проживання людини", – сказав Ляшко.

За його словами, наразі головне завдання – це вмовити людей вакцинуватися.

"Оскільки ми всі заручники ситуації, що складається: людина не хоче вакцинуватися, потенційно може інфікуватися, і через ці інфікування зростає рівень госпіталізацій в закладах охорони здоров’я, і ми вимушені впроваджувати карантинні обмеження. Тому це замкнуте коло. І перекладати це питання на одне Міністерство охорони здоров’я або на керівника якогось закладу неможливо", – додав Ляшко.

Відповідно до календарного плану МОЗ вакцинація українців старше 80 років має відбутися через три тижні. За цей час міністерство буде займатися інформаційною кампанією, щоб збільшити кількість охочих отримати щеплення від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ України рекомендує лікарям відкривати необхідну кількість флаконів з вакциною CoviShield від коронавірусу, щоб прищепити всіх охочих із "першої хвилі", а в разі залишку залучати до щеплень громадян, що потрапили в другу або третю "хвилі".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!