В Ізраїлі встановили, що південноафриканський штам COVID-19 виявився стійким до вакцини Pfizer

Південноафриканський штам коронавірусу може бути помітно більш стійким до вакцини, яку виготовили компанії Pfizer & BioNTech, ніж інші його варіанти.

Це під час нового дослідження виявила команда вчених із Тель-Авівського університету і медичної організації Клаліт, пише Times of Israel. В країні цей препарат використовували для вакцинації мільйонів громадян, тоді як версія від Moderna, заснована на аналогічній інноваційній технології мРНК, застосовувалася мінімально.

Зазначається, що фахівці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були вакциновані. Виявилося, нібито поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.

І хоча кількість таких інфекцій серед вакцинованих була порівняно невеликою, вчені припускають, що цей варіант COVID-19 набагато більше здатний долати захист організму вже вакцинованих людей, ніж інші штами.

"Ґрунтуючись на структурі населення загалом, ми думали, що побачимо тільки один випадок південноафриканського варіанту, але їх було вісім. Очевидно, цей результат мене не порадував", – сказав професор Аді Стерн, який очолював дослідження.

За його словами, південноафриканський варіант коронавірусу порівняно з вихідним штамом і британським "здатний подолати захист вакцини". Однак вчений підкреслив, що розмір вибірки занадто малий, щоб оцінити її можливості.

"Ми можемо сказати, що Pfizer менш ефективна проти штаму з ПАР, але необхідні додаткові дослідження, щоб точно встановити, на скільки", – додав Стерн.

Його колега професор Ран Балісер висловив упевненість, що дослідження було "дуже важливим". Також сказав, що результати вимагають постійної пильності щодо коронавірусу, враховуючи соціальне дистанціювання і носіння масок у закритих приміщеннях, щоб запобігти зараженню.

Зазначається, що це дослідження було опубліковано поки в Інтернеті і ще не пройшло експертну оцінку, але "може викликати питання" щодо проведеного реального дослідження компанією Pfizer. В останній заявили, що в Південній Африці, незважаючи на переважання місцевого штаму, їхня вакцина була ефективна на 100%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вакциною проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech у США хочуть почати робити щеплення підліткам 12-15 років. Відповідну заявку виробники направили американському медичному регулятору.

У МОЗ уточнили, що перші дози вакцини Pfizer повинні прибути в Україну, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім постояльцям будинків-інтернатів і соцпрацівникам.

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