В Італії заявили про підвищену загрозу для діабетиків через COVID-19

Через пандемію коронавірусу в Італії суттєво загострилася проблема надання допомоги людям з хронічними захворюваннями, а особливо – діабетикам.

В Італії розповіли, як вирішують проблему допомоги хворим на діабет в період пандемії. Джерело: medprosvita.com.ua medprosvita.com.ua

Як пише La Republica, ситуація небезпечна не тільки тим, що хворі люди не можуть вчасно і правильно контролювати рівень цукру в крові, але і підвищеною загрозою наслідків COVID-19 для пацієнтів з діабетом. Так, ускладнення у них протікають складніше і найчастіше призводять до смерті.

За даними Асоціації лікарів-діабетиків, в 2020 році близько 80% діабетиків практично не ведуть регулярне спостереження за своїм рівнем глюкози, холестерину і артеріальним тиском.

"Врешті-решт доступ до клінік став більш складним, а послуги скоротилися. Як тому, що багато пацієнтів бояться приходити в лікарню, так і тому, що багато лікарів були перепрофільовані на догляд за пацієнтами з COVID-19", – зазначив президент Італійської спілки діабетологів Агостіно Консолі.

За його словами, частково ситуацію змогли вирішити за допомогою телемедицини (зв'язок лікарів з пацієнтами онлайн. – Ред.), проте вона ефективна не для всіх вікових категорій. На цей нюанс також звернув увагу і професор ендокринології Падуанського університету Джанпаоло Фадіні.

"Ми порівняли кількість особистих або онлайн-відвідувань, здійснених у період ізоляції, з 15 березня по 14 квітня цього року, а потім підрахували кількість тих, кого ми бачили в тому ж місяці в 2018 і 2019 роках. Результат: на 47,7% менше відвідувань, при цьому велика різниця між пацієнтами з діабетом 2 типу (що на 53% менше, ніж в попередні роки) і діабетом 1 типу (мінус 40%)", – сказав лікар.

При цьому, за його словами, ті, хто особисто побував на прийомі в лікарні, можливо, мали в цьому мінімальну необхідність. А це говорить про те, що більш складні пацієнти залишилися поза схемою, піддаючи себе більшому ризику серцево-судинних захворювань.

Саме тому в регіоні Венето, де працює Фадіні, вирішили розділити пацієнтів з діабетом на дві категорії: тих, за ким можна спостерігати за допомогою телемедицини, і тих, хто обов'язково повинен прийти в клініку фізично (через відсутність комп'ютера або нездатність користуватися сучасними технологіями).

"Ми говоримо в основному про літніх пацієнтів і з діабетом другого типу. Мої 200 пацієнтів з діабетом першого типу, водночас, використовують датчики і під'єднані до хмари. Я можу контролювати рівень цукру в їх крові в режимі реального часу і дзвонити їм в разі виникнення проблем", – говорить професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанські кардіологи дійшли висновку, що лікування гіпертонії або діабету не варто переривати пацієнтам, яких госпіталізували з COVID-19. Побоювання, що така терапія може погіршити прогноз у разі коронавірусної інфекції, за їхніми словами, є безпідставними.

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