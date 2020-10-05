В Індії розробили швидкий паперовий тест на COVID-19

Новий тест на коронавірус зручний та дешевий BBC

Група вчених в Індії розробила недорогий паперовий тест на коронавірус, який може давати швидкі результати, схожі до тесту на вагітність.

Як передає Бі-бі-сі, тест Feluda, названий на честь відомого індійського детектива, заснований на технології редагування генів Crispr. Вчені вважають, що тест може давати результати менш ніж за годину і коштуватиме 500 рупій (близько 6,75 долара).

Тест виготовлятиметься компанією Tata. Він може стати першим у світі паперовим тестом COVID-19, доступним на ринку.

"Це простий, точний, надійний, масштабований та ощадливий тест", – зазначив К. Віджай Рагхаван, головний науковий радник уряду Індії.

Дослідники Інституту геноміки та інтегративної біології (IGIB) в Делі, а також приватних лабораторій, випробували тест на зразках близько двох тисяч пацієнтів, зокрема і тих, хто вже мав позитивний результат на коронавірус.

Виявилося, що новий тест мав 96% чутливості та 98% специфічності. Точність тесту базується на цих двох пропорціях. Тест, який є надзвичайно чутливим, виявить майже всіх, хто страждає на захворювання. Натомість тест, що має високу специфічність, правильно виключить майже всіх, хто не хворіє на коронавірус.

"Новий тест має надійність тесту ПЛР, він швидший і може проводитися в менших лабораторіях, які не мають досконале обладнання", – пояснив переваги нового тесту директор IGIB, доктор Анураг Агарвал.

Відзначимо, за даними Worldometers, станом на ранок 5 жовтня Індія посідає друге місце світового коронавірусного антирейтингу з показником 6 623 815 випадків. За час пандемії в країні від COVID-19 померли 102 714 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США вчені розробили новий тест на COVID-19, який вимагає до 75% менше витрат, а також економить до двох годин часу медиків.