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В ЄС уклали договір про постачання двох потенційних препаратів від COVID-19, – ЗМІ

  • За інформацією ЗМІ, Європейська комісія уклала договір про постачання потенційних ліків від COVID-19 з компаніями Roche і Merck KGaA

  • Вони розробляють препарати від артриту та розсіяного склерозу

  • Обидва препарати можуть допомогти хворим COVID-19 перебороти цитокіновий шторм

1.8т
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Європейська комісія уклала угоди з двома виробниками ліків для забезпечення поставок експериментальних препаратів для лікування COVID-19.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела, договори були укладені з компаніями Roche і Merck KGaA. Вони розробляють препарати від артриту RoActemra і розсіяного склерозу Rebif – відповідно.

Згідно з інформацією видання, компанії готові забезпечити поставки в 27 країн ЄС. Також Reuters зазначає, що обидва препарати перебувають на пізніх стадіях випробувань, проте в ЄС прийшли до висновку, що потрібно забезпечувати населення потенційним лікуванням навіть до того, як його ефективність буде доведена.

Обидва препарати націлені на білки в організмі, пов'язані з запаленням, і є деяка надія, що вони можуть допомогти важкохворим пацієнтам з COVID-19, що страждають від цитокинового шторму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд США виділив $ 2 млрд двом фармацевтичним компаніям на розробку і виробництво експериментального препарату і потенційної вакцини від коронавирусной інфекції COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Теги
ліки вірус
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