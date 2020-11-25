Супрун назвала головні ознаки захворювання, яке не прийнято обговорювати серед чоловіків

У деяких випадках відсутність лікування може привести до небезпечних ускладнень

За словами колишньої очільниці МОЗ, симптоматика простатиту залежить від форми захворювання

Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про головні симптоми простатиту, а також методи його лікування та профілактики.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що, за статистикою, з цим захворюванням стикається 10-12% чоловіків незалежно від віку.

Супрун назвала головні симптоми простатиту

"Основна функція простати пов'язана з фертильністю (здатністю виробляти потомство): ця залоза утворює більшість компонентів еякуляту. Простата складається з двох часточок, що оточують уретру в місці її виходу із сечового міхура. Саме тому під час простатиту в чоловіка перш за все "страждає" саме видільна система", – пояснила Супрун.

Головні симптоми простатиту

Часте сечовипускання, особливо вночі.

Труднощі, біль або печіння під час сечовипускання.

Проблеми з нетриманням сечі.

Передміхурова залоза може набрякати й викликати слабкий або перерваний потік сечі, а самі виділення можуть бути мутними або містити кров;

Чоловік може відчувати підвищення температури, біль унизу живота, у паху, попереку, промежині, навколо заднього проходу; біль або відчуття дискомфорту під час еякуляції або запори.

Супрун наголосила, що симптоматика залежить від форми захворювання.

Усього їх чотири:

хронічний простатит – біль або дискомфорт в ділянці таза може тривати три місяці й більше;

гострий бактеріальний – триває недовго, проте його вияви можуть бути дуже важкими й вимагати негайного медичного втручання;

хронічний бактеріальний (найпоширеніший) – триває від трьох місяців, часто – роками, а симптоми можуть з'являтися і зникати або бути постійно незначними;

безсимптомний запальний – не спричиняє ускладнень і не потребує лікування.

У яких випадках підвищується ризик розвитку простатиту

Якщо в чоловіка вже було таке чи інші інфекційні захворювання сечового міхура або уретри.

Були травми тазу.

Є доброякісна гіперплазія передміхурової залози.

Якщо раціон містить багато гострої їжі або алкоголю.

Якщо чоловік займається незахищеним сексом.

Користується сечовими катетерами.

Колишня очільниця МОЗ наголосила, що лікують простатит зазвичай знеболювальними і дво- або чотиритижневим курсом антибіотиків. Усе залежить від форми захворювання.

"Сам по собі простатит не є заразним – ви можете жити своїм життям і продовжувати сексуальні стосунки. Однак за відсутності належного лікування збільшується ризик виникнення небезпечних ускладнень", – зазначила Супрун.

Які ускладнення може викликати простатит

Бактеріальна інфекція крові (бактеріємія).

Запальні процеси в придатку сім'яника (епідидиміт).

Абсцес передміхурової залози (коли порожнина простати заповнюється гноєм).

Еректильна дисфункція і безпліддя.

Як запобігти простатиту

Дотримуватися гігієни.

Рухатися.

Пити достатню кількість рідини.

Харчуватися збалансовано.

Вчитися управляти своїм стресом.

Практикувати безпечний секс.

Водночас Супрун зазначила, що надійного способу запобігання захворюванню немає, однак перелічені рекомендації допоможуть мінімізувати ризик його виникнення.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

Facebook Уляни Супрун.

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