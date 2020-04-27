Современные методы терапии эректильной дисфункции

Эректильной дисфункцией называют состояния разной степени выраженности, при которых мужчина не может достигнуть или удерживать эрекцию для совершения полового контакта.

Эрекция является сложным физиологическим процессом, в который вовлечена центральная и периферическая нервная система, гладкая мускулатура сосудов и кавернозных тел. Нарушение эрекции называют импотенцией, однако отмечено, что психологически термин "дисфункция" воспринимается значительно лучше, поскольку подразумевает возможность восстановления функции в результате лечения.

Патология имеет широкую распространенность, она может возникать не только у пожилых мужчин вследствие соматических болезней, но и у молодых людей на фоне стресса иди депрессии.

Эректильная дисфункция широко изучается в медицине, на сегодня разработаны разные методы лечения, которые подходят к конкретным ситуациям. Медикаментозная терапия может быть пероральной и местной, она может применяться отдельно или дополнять вакуум-терапию. В более тяжелых случаях показан интракавернозный или чрезуретральный способ введения лекарственных средств либо фаллопротезирование.

Пероральное медикаментозное лечение считается наиболее предпочтительным, поскольку превосходит другие методы простотой и неинвазивностью. В легких случаях, особенно при психогенной этиологии болезни, часто применяются растительные стимулирующие препараты. Эффективность этих средств при нарушении эрекции вызывает сомнение, обычно их выбирают благодаря натуральности активных веществ – женьшень, йохимбин.

Препараты с наиболее изученными свойствами – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5). Их отличительной особенностью является возможность влиять на эрекцию независимо от причины, которая вызвала дисфункцию, в т. ч. у пациентов с серьезными сопутствующими патологиями. Также немаловажное значение имеет доступность, удобство и простота применения этих препаратов.

Несмотря на высокую безопасность, есть ряд противопоказаний, при которых прием ингибиторов ограничен или невозможен вовсе. В группе по ограничению находятся мужчины с патологиями сердечно-сосудистой системы, при которых сексуальная активность противопоказана. К числу таких заболеваний относится нестабильная стенокардия, хроническая сердечная недостаточность II–IV классов, неконтролируемые аритмии и др.

Также перед приемом лекарства необходима консультация врача пациентам с нарушениями артериального давления: терапия ограничена при артериальной гипотензии и неконтролируемой артериальной гипертензии. Сексуальная активность не рекомендуется мужчинам в течение 3 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда и 6 месяцев – ишемического инсульта.

Перед приемом ингибиторов ФДЭ-5 необходимо уточнить у терапевта, не возникнет ли лекарственное взаимодействие с принимаемыми препаратами: противопоказана комбинация с любыми нитроэфирами, также не рекомендован сочетанный прием с доксазозином.

При хронической почечной недостаточности ежедневное применение ингибиторов ФДЭ-5 не рекомендовано, лекарство можно применять 1 раз в несколько дней (в зависимости от клиренса креатинина). К числу других возможных ограничений относится возраст до 18 лет, наличие индивидуальной непереносимости активного/вспомогательных компонентов.

Некоторые из ингибиторов ФДЭ-5 (силденафил, варденафил) используются уже довольно давно, одновременно с этим синтезируются и исследуются новые вещества, например аванафил (входит в состав препарата Аваналав).

Все эти средства имеют незначительные различия в фармакологических свойствах, их эффективность и безопасность сравнимы.

Аваналав от предшественников обличает быстрая и полная абсорбция, в результате чего максимальные концентрации лекарства в крови достигаются на протяжении 15-30 минут. Это позволяет принимать медикамент по требованию, не переживая о том, что он не успеет оказать терапевтическое действие.

Аванафил не вызывает привыкания, поэтому может применяться длительно, при ежедневном приеме рекомендуется снизить суточную дозу до 50 или 100 мг. Также препарат имеет хорошую переносимость, типичные для ингибиторов ФДЭ-5 побочные явления – головная боль, гиперемия лица, нарушения со стороны органа зрения, развиваются в редких случаях.

Если нарушение эрекции связано не с психогенными причинами, а с органическими заболеваниями, то полностью купировать патологические изменения нельзя. Однако практически во всех случаях применение ингибиторов ФДЭ-5 позволяет вернуть радость сексуальной жизни, не обременяя сложными процедурами и не нанося вред здоровью.

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