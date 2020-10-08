Тренд – їсти багато лимонів для того щоб покращити імунітет і підлужнити сечу, а також зменшити рівень сечової кислоти...

Все було би Ок, якби в нирках на фоні великих доз вітаміну С не утворювались камінці оксалати!

Коли вони починають мандрувати вашими сечоводами вам буде не до лимонів і не до покращення імунітету!

Біль буде такий, що ви захочете тільки одного, щоб це більше ніколи не траплялось.

Дроблення камінців вартує від 6000 до 25000 гривень за одну процедуру.

Тому перед тим, як займатись самолікуванням, порадьтесь з лікарем урологом!

Мав в практиці кілька таких пацієнтів, тому вирішив розвінчати міф про чудо-лимони!

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