Факторы оценки успешности лечения нарушений половой функции

В современном мире практически любой мужчина опасается развития эректильной дисфункции – распространенной патологии, которая оказывает значительное влияние не только на физическое, но и на психологическое состояние.

По статистике, в той или иной степени заболевание проявляется у каждого третьего мужчины старше 60 лет. Возможность диагностирования и лечения нарушения половой функции осложнена тем, что многие неохотно обсуждают болезнь с близкими и редко обращаются к специалисту, предпочитая списывать ее на усталость, нервозность, возрастные изменения или сопутствующие патологии. Довольно часто диагноз выявляется случайно при обращении к врачу по поводу других нарушений.

Эректильная дисфункция ухудшает качество жизни, а также психологический климат в семье.

Если еще полвека назад половое бессилие считалось нерешаемой проблемой, то сегодня разработаны и широко применяются различные методы терапии. Для оценки успешности лечения существует несколько показателей, среди которых, помимо самого излечения, выделяют проведение естественного полового акта, возможность удовлетворить партнершу и получить удовольствие, воздействие на репродуктивную функцию, частота и выраженность развития побочных явлений.

Наиболее простым и удобным методом терапии считается пероральный прием ингибиторов ФДЭ-5. Эти препараты прошли клинические испытания у мужчин разного возраста и показали высокую безопасность и эффективность.

Для многих пар необходимость приема таблетки при планировании сексуальной активности неприемлема, поскольку это связано со снижением самооценки сексуальности, привлекательности, уверенности. Решением вопроса естественности полового контакта, позволяющим избежать многих неловких моментов, может быть систематический прием препарата. Терапия не вызывает привыкания, выраженных побочных эффектов, при этом обычно она сопровождается улучшением психологических аспектов у обоих партнеров.

При выборе ингибитора ФДЭ-5 мужчины чаще всего руководствуются личными предпочтениями. Сегодня многие выбирают наиболее современные средства, например действующее вещество третьего поколения аванафил. Созданный на его основе препарат Аваналав соответствует всем критериям успешного лечения эректильной дисфункции.

Благодаря фармакологическому профилю, лекарство можно принимать по требованию, при этом оно обеспечивает широкий диапазон возможного начала действия – от 15-30 минут до 5-6 часов. Также в сниженной дозе препарат можно принимать ежедневно, он имеет хорошую переносимость и совместим практически с любыми другими лекарственными средствами.

Аваналав не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию. Воздействуя непосредственно на кавернозные тела полового члена, он обеспечивает легкую и длительную эрекцию.

В некоторых случаях адекватный ответ на проводимую терапию получить не удается. Это может быть связано с несколькими причинами – некорректным приемом препарата либо его неэффективностью. Необходимо удостовериться в качестве лекарства, соблюдении назначенного режима дозирования и интервала не меньше 20-30 минут между приемом препарата и попыткой полового акта.

На потенцию значительное влияние оказывает постоянный стресс, при этом для расслабления нужно использовать не алкоголь, а эффективные методы релаксации. Также для достижения эрекции необходима адекватная сексуальная стимуляция. Если эти факторы исключены, рекомендуется обратиться к врачу, поскольку может потребоваться коррекция соответствующих факторов риска и дополнительное обследование.

Сегодня можно говорить о том, что при желании пациента, грамотно проведенной диагностике и адекватном лечении избавиться от эректильной дисфункции удается практически всегда. Одно из важных условий – понимание и поддержка со стороны партнерши, чтобы улучшить климат в семье, можно обратиться к семейному психотерапевту, который поможет расставить правильные приоритеты.

Основные преимущества приема аванафила в сравнении с другими методами терапии – простота, безболезненность, безопасность и эффективность. Однако любые усилия по лечению окажутся тщетными, если не соблюдать режим дня, не поддерживать тело в форме и не следить за питанием.