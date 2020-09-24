9 суперпродуктів для здоров'я нирок

Нирки – це основний і самий потужний фільтр нашого організму, який працює безперервно 27/7. Вони рятують нас від шкідливих речовин, допомагають регулювати баланс рідини і сприяють підтримці правильного рівня певних гормонів, беручи участь в регулюванні артеріального тиску і нормалізації роботи безлічі інших систем.

Саме тому так важливо подбати про їхнє здоров'я, і важливим помічником у цьому є наш щоденний раціон. Натуропат Олена Світко розповіла MedOboz, які продукти допомагають поліпшити роботу нирок і чому їх потрібно внести з своє звичне меню.

Капуста

Капуста – ідеальний продукт для пацієнтів із захворюваннями нирок. Справа в тому, що при ниркових діагнозах необхідно обмежити вживання продуктів з високим вмістом калію, натрію і фосфору. У капусті ж мало цих поживних речовин, але при цьому багато клітковини і антиоксидантів, які допомагають покращити очисну функцію організму, полегшуючи долю нирок в процесах фільтрації.

Чорниця

Як і в капусті, в цих ягодах мало "заборонених" речовин і багато антиоксидантів і вітамінів, завдяки чому вони захищають нирки від непотрібного навантаження, при цьому сприяють поліпшенню процесу кровотворення і кровообігу, нормалізують обмінні процеси і зміцнюють захисні функції організму.

Часник

Його сміливо можна назвати суперпродуктом, який підтримує багато аспектів здоров'я, в тому числі і функцію нирок, завдяки своїм потужним протизапальним властивостям. Так, часник багатий на вітамін C, B6 і марганцем - речовинами, що сприяють зменшенню запальних процесів.

Більш того, часник – дуже ароматний продукт, використання якого при приготуванні страв, знижує необхідність надлишкового додавання солі, що також дуже важливо для підтримки здоров'я нирок.

Оливкова олія

Головний козир оливкового масла в підвищеному вмісті поліфенолів - рослинних сполук з антиоксидантними властивостями, які допомагають запобігти пошкодження від запалень, викликаних окисними процесами.

Темні сорти винограду для нирок найкорисніші. GoodFon

Виноград

Будь-який сорт винограду корисний для здоров'я, проте в питаннях здоров'я нирок варто більше уваги приділити саме фіолетовому і червоному. Справа в тому, що саме такий виноград містить флавоноїди антоціани (вони і надають винограду темний колір), які допомагають знизити ризик утворення тромбів і запобігають пошкодженням, викликаним вільними радикалами.

Ананас

Пацієнтам із захворюваннями нирок рекомендують уникати екзотичних фруктів, але ананас є винятком з правил. Секрет його простий: у ньому міститься мало калію і багато вітамінів групи В, марганцю і клітковини. Крім того, до складу фрукта входить фермент бромелайн, який якісно зменшує запалення, здатні спровокувати загострення ниркових захворювань.

Яблука

Давнє англійське прислів'я говорить: їж яблуко на вечерю – і лікар буде не потрібен. І виникла ця народна мудрість не на порожньому місці. Справа в тому, що яблука містять пектин і флавоноїд кверцетин, які захищають нирки від пошкоджень.

Гречка і булгур

Відомий факт, що для збереження здоров'я нирок важливо зменшити скачки цукру в крові. Досягти цього можна за рахунок включення в раціон складних вуглеводів зі зниженим глікемічним індексом. Ідеальний приклад подібних продуктів - гречка або булгур. Саме вони допомагають запобігти коливанню рівня цукру, що ушкоджують кровоносні судини і порушують фільтрацію нирок. Більш того, такі крупи в своєму складі містять мінімальну кількість речовин, які потрібно виключити при урологічних захворюваннях.

Рукола

Цей листової овоч допомагає знизити необхідність додавання солі в продукти. Однак головний його козир в іншому. Справа в тому, що в ньому міститься мало калію і багато органічних нітратів, які впливають на тонус судин і сприяють зниженню тиску при регулюванні функцій нирок.

Раніше MedOboz ділився секретами, які допоможуть зберегти нирки здоровими.