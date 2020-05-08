Українська вакцина від коронавірусу: з розробкою виникли серйозні проблеми

В Україні почали збір плазми крові у донорів, які перенесли COVID-19. З неї повинні розробити і виготовити потенційно ефективний препарат проти коронавірусу.

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Як повідомляє телеканал ICTV, розробники вакцини зіткнулися з низкою проблем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Розробники української вакцини від коронавірусу зіткнулися з проблемами

"Для успішного дослідження потрібно зібрати щонайменше 300 літрів плазми, а це майже 500 донорів. Лікарі кажуть, що втілити цю ідею в реальність насправді складно, бо аби в кого брати кров не можна – донор має бути абсолютно здоровим", – йдеться у сюжеті.

За словами директора Уманського центру служби крові Івана Клименка, у донора не повинно бути захворювання крові, серцево-судинних захворювань, органів дихання, органів травлення, печінки, жовчного міхура тощо.

Заявлені темпи досліджень теж не виглядають реально, бо навіть відібрана в донорів плазма пів року має лежати на карантині.

"У світовій медицині вже є практика використання крові тих, хто одужав після COVID-19, от тільки панацеєю це поки не стало, а більше схоже на експериментальні кроки з відчаю", – зазначає телеканал.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні розпочали клінічні дослідження щодо можливості використання реконвалесцентної плазми для лікування хворих на коронавірус. Зараз приватна компанія відбирає плазму людей, що перехворіли.

Першою в Україні доноркою плазми крові, що перенесла COVID-19, стала жителька Черкас Юлія Кикоть.

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