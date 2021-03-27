Українська вакцина від COVID-19 буде дорожчою за іноземні: в МОЗ розповіли деталі

В Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу. Вона буде дорожчою за іноземні, але країна зможе проводити вакцинацію своїми силами.

Про це розповів в ефірі "Сободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він запевнив, що процес створення вакцини ще триває.

"Ми повинні розуміти, що вакцини, які ми будемо купувати в українських виробників, будуть дорожче. Але це гарантовано, це у нас, і ми захищені", – заявив міністр.

За його словами, потрібно ухвалити законопроєкт, який надаватиме гарантії виробникам, які готові вкладати гроші в розробку препарату. Країна повинна гарантувати, що буде викуповувати вакцини, які входять в календар щеплень.

Як повідомляв OBOZREVATEL: