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Українська вакцина від COVID-19 буде дорожчою за іноземні: в МОЗ розповіли деталі

4.8т
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В Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу. Вона буде дорожчою за іноземні, але країна зможе проводити вакцинацію своїми силами.

Про це розповів в ефірі "Сободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він запевнив, що процес створення вакцини ще триває.

"Ми повинні розуміти, що вакцини, які ми будемо купувати в українських виробників, будуть дорожче. Але це гарантовано, це у нас, і ми захищені", – заявив міністр.

За його словами, потрібно ухвалити законопроєкт, який надаватиме гарантії виробникам, які готові вкладати гроші в розробку препарату. Країна повинна гарантувати, що буде викуповувати вакцини, які входять в календар щеплень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україну 25 березня відправили вантаж із вакциною проти коронавірусу, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

  • Станом на суботу, 27 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 126,7 млн осіб. За минулий день виявили 630 099 нових інфікованих.

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Автор
Антоніна Карташева Антоніна Карташева
Теми
Вакцинація в Україні та світі Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Тег
Вакцина від коронавірусу
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