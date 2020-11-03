Україну накрили грип і застуда: чи є вакцини і як вплине на пандемію COVID-19

Однак після боротьби з інфекціями ослаблений організм може бути більш сприйнятливим до COVID-19

Лікарі не знають, як під час пандемії коронавірусу буде розвиватися грип

В Україні щодня понад 20 тисяч осіб хворіють на ГРВІ та грип

У 2020-му році, за даними ВООЗ, на нас чекає зустріч із чотирма штамами. Лікарі попереджають, що на тлі пандемії коронавірусу спалах грипу може бути невеликим. Однак якщо людина заразиться відразу двома інфекціями, то її чекають серйозні ускладнення.

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Грип може послабити організм перед зустріччю з COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за тиждень на ГРВІ та грип захворіли понад 163 тисячі українців, по 23,3 тис. щодня. Фахівці уточнюють, що переважно це респіраторні захворювання.

Лікарі кажуть, що у нас немає досвіду лікування відразу двох інфекцій – грипу та коронавірусу, так званої коінфекції. І як діятимуть ці хвороби, які будуть ускладнення, сказати важко. Адже є випадки, коли ці інфекції в одному організмі навіть посилюють дію один одного.

В Україні масово хворіють на грип та ГРВІ

"Грип сам по собі завжди небезпечний. І на тлі ковідної пандемії небезпека ускладнень теж різко зросте", – вважає професор, лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв.

Крім цього, імунна система, послаблена боротьбою з грипом чи ГРВІ, може зробити людину навіть більш сприйнятливою до вірусу COVID-19.

Крамарєв зазначає, що є й інші дослідження, які говорять про те, що якщо в організмі людини оселився один вірус, то іншим заразитися не може. "Наче два віруси борються за "господаря", за джерело існування, витісняючи один одного", – говорить він.

Від грипу ще можна зробити щеплення

Робити щеплення ще є час

Лікарі радять все-таки робити щеплення від грипу, поки ще не пізно. За словами Крамарєва, найоптимальніший сезон для щеплень – до кінця листопада.

ВООЗ вже дав свій прогноз. Цього року нас чекають грипи штамів A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09; A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2); В / Washington / 02/2019 (лінія B Victoria); B / Phuket / 3073/2013 (лінія B / Yamagata). Зараз в Україні вже є можливість зробити щеплення від грипу. У приватних клініках це можна зробити за ціною від 650 грн.

Чи зможе щеплення від грипу полегшити перебіг коронавірусу поки ніхто не знає. "Виключати цього не можна, але ніяких підтверджень я поки не зустрічала", – каже лікарка-інфекціоністка Галина Семенович.

А ось вакцину від самого коронавірусу найближчим часом чекати не варто. "Коли вона з'явиться невідомо. Америка весь час відкладає, вже закрилися деякі проєкти зі створення вакцини через ускладнення у пацієнтів. Успішно в цьому напрямку поки працює Китай. Але щоб була створена якісна вакцина, необхідно півтора-два роки. А в світі над вакциною поки працюють тільки пів року, так що часу пройшло занадто мало. До того ж вірус може мутувати, вже описано сім'ю його серотипів. Чи буде добре працювати вакцина у разі такої мінливості, теж невідомо", – говорить Крамарєв.

Найближчим часом вакцини від коронавірусу чекати не варто

Фахівці так само нагадують, що найкращим захистом зараз, як від грипу, так і від коронавірусу, є система ізоляції та дотримання правил гігієни, миття та обробка рук, носіння масок у громадських місцях, використання рукавичок у магазинах і навіть у транспорті, а також дотримання соціальної дистанції, і, за можливості, залишатися вдома, перейти на віддалену роботу.

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