Учений заявив про окремий штам коронавірусу в Україні

Директор Інституту біохімії імені Палладіна академік Сергій Комісаренко заявив про те, що в Україні поширився окремий штам коронавірусу – він менш заразний, ніж той, що виявили у Британії.

Таку думку вчений висловив в інтерв'ю виданню "Факти". Однак науково довести це не можна, оскільки в нашій країні дослідження геному збудника COVID-19 не проводяться, уточнив він.

"Тому не відомо, чим "наш" варіант відрізняється від "британського" або "американського". Але якщо дійсно в Україні менш заразний штам, то це є важливою причиною зниження в нас кількості випадків захворювання", – зазначив Комісаренко.

На зниження зростання захворюваності COVID-19 у нашій країні також вплинуло проведення декількох карантинних заходів, вважає він.

"У країнах Західної Європи становище інше – там друга хвиля пандемії. Особливо велике зростання захворюваності у Великій Британії. На мій погляд, це пов'язано з появою нового штаму коронавірусу. Він більш контагіозний (заразний), ніж попередній. Новий штам став домінувальним у Лондоні й на всьому півдні Англії. Він швидко поширюється на решті частини Британії й уже проник у країни континентальної Європи та в США", – сказав Комісаренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за дослідженнями вчених, новий штам коронавірусу, виявлений у Британії, на 54% заразніший за звичайний, проте не є більш серйозним чи смертельним.

Також новий різновид збудника інфекції виявили в Південно-Африканській Республіці, йому дали позначення 501.V2. У ВООЗ заявили, що зазначені різновиди відрізняються один від одного і є різними варіантами COVID-19.

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