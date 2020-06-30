Учені знайшли нову користь алкоголю: для жінок і чоловіків умови різні

Вживання алкоголю у помірній кількості може допомогти зберегти пам'ять та світлість розуму.

Дослідники стверджують, що це відноситься як до чоловіків, так і до жінок, пише журнал JAMA Network Open. Вживання алкоголю від низького до помірного рівня значною мірою пов'язане з незмінно високими когнітивними функціями й низьким рівнем зниження когнітивних функцій в порівнянні з людьми, які не вживають алкоголь.

Водночас дослідники попередили: дослідження не могло довести, що помірне вживання алкоголю викликало збереження мислення і пам'яті, а тільки існування зв'язку.

Учені знайшли нову користь алкоголю

Діапазон вживання алкоголю, який вважається "низьким або помірним" в дослідженні, було встановлено на рівні менше восьми напоїв на тиждень для жінок і менше 15 напоїв на тиждень для чоловіків. Але ця кількість має бути рівномірно розподілена протягом всього тижня, а не випита за один вечір.

Кожна порція – це 10 мілілітрів чистого спирту, що еквівалентно 300 мілілітрів пива або порції міцного алкоголю, яка має 25 мілілітрів. Стандартний келих вина містить 1,5 порції.

Дослідники підкреслили: якщо вживання алкоголю відбувається частіше, будь-яка користь для мозку починає зникати й навіть перетворюватися в можливу шкоду.

Геріатричний психіатр доктор Джеремі Коппел, доцент в Інституті медичних досліджень ім. Файнштейна (США) зазначив, що виявлення того, що помірне вживання алкоголю не шкодить розумовим здібностям і може навіть принести користь, може бути гарною новиною для деяких людей.

Варто зазначити, що за даними ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує.

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