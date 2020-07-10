Учені знайшли ключову причину старіння

Учені з'ясували, що вісцеральний жир, що знаходиться в черевній порожнині, сприяє слабкому хронічному запаленню. Через цей процес прискорюється розвиток вікових захворювань і ослаблення імунітету, що призводить до старіння.

До такого висновку прийшли фахівці Бернського університету в Швейцарії, передає "Комсомольская правда" з посиланням на дослідження.

При цьому вчені уточнюють, що ключову роль в патологічному процесі відіграють специфічні імунні клітини – лейкоцити еозинофіли. Як правило вони присутні в кровоносній системі, але фахівці знайшли їх в вісцеральних жирових тканинах у людей і мишей. Ці клітини допомагають організму забезпечувати захист проти багатоклітинних паразитів. Також лейкоцити еозинофіли сприяють розвитку алергії дихальних органів.

Вчені знайшли ключову причину старіння Фото: Flickr

Нагадаємо, раніше вчені Саарського університету в Німеччині назвали один з основних механізмів, які сприяють старінню. Його придушення здатне продовжити життя і здоров'я людини. Дослідники показали, що через низький рівень гормону кортизолу і специфічного білка GILZ в організмі розвивається хронічне запалення, яке вважається головним процесом старіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно вчені назвали фрукт, який здатний сповільнювати процеси старіння в організмі. Він росте переважно в Китаї і Таїланді.

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