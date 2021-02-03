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Учені назвали можливу причину високої заразності британського коронавірусу-мутанта

1.7т
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Вчені Швеції та Індії назвали можливою причиною високої заразності британського штаму коронавірусу мутації в домені S-білка збудника.

Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі bioRxiv. Дослідники встановили це, вивчивши молекулярний механізм збільшення частоти інфікування у нового варіанта вірусу.

Вони виявили, що новий штам має мутації в домені S-білка, що зв'язується з рецептором людської клітини hACE-2.

Після порівняння взаємодії із зазначеним рецептором дикого та мутантного S-білка з'ясувалося, що останній виявляє підвищені властивості зв'язування.

Потенційно це може призвести до посилення здатності вірусу спричиняти захворювання, інакше – до високої вірулентності.

Всього у світі зареєстровано вже близько 12 тис. мутацій геному COVID-19, які можуть визначити тест-системи України. Так званий британський штам у нашій країні поки що не фіксували.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ запевнили, що всі державні лабораторії країни забезпечені необхідним обладнанням та здатні виявити SARS-CoV-2 у пацієнтів незалежно від штамів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Тема
Коронавірус
Тег
дослідження
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