Учені назвали можливу причину високої заразності британського коронавірусу-мутанта

Вчені Швеції та Індії назвали можливою причиною високої заразності британського штаму коронавірусу мутації в домені S-білка збудника.

Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі bioRxiv. Дослідники встановили це, вивчивши молекулярний механізм збільшення частоти інфікування у нового варіанта вірусу.

Вони виявили, що новий штам має мутації в домені S-білка, що зв'язується з рецептором людської клітини hACE-2.

Після порівняння взаємодії із зазначеним рецептором дикого та мутантного S-білка з'ясувалося, що останній виявляє підвищені властивості зв'язування.

Потенційно це може призвести до посилення здатності вірусу спричиняти захворювання, інакше – до високої вірулентності.

Всього у світі зареєстровано вже близько 12 тис. мутацій геному COVID-19, які можуть визначити тест-системи України. Так званий британський штам у нашій країні поки що не фіксували.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ запевнили, що всі державні лабораторії країни забезпечені необхідним обладнанням та здатні виявити SARS-CoV-2 у пацієнтів незалежно від штамів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Британії заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більше заразним.

Новину про це у Великобританії назвали найгіршою протягом останнього часу.

У ВООЗ пояснили, що виявлені в Англії та ПАР нові мутації коронавірусу відрізняються одне від одного і є різними варіантами COVID-19.

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що однією з можливих причин виникнення нового варіанта SARS-CoV-2 є тривала інфекція в одного пацієнта з пригніченим імунітетом.

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