Учені визначили найефективніші маски проти COVID-19: затримують 90% крапель

Учені, проаналізувавши 14 типів масок, дійшли висновку, що хірургічні маски – найефективніший метод захисту від коронавірусу. Вони затримують більш ніж 90% крапельок слини, які розповсюджуються під час розмови.

Результати такого експерименту опубліковані 7 серпня в журналі Science Advances. Водночас найменш ефективні – бандани і шарфи з флісу, передає швейцарська газета Le Temps.

Так, дослідники з американського університету Дьюка помістили кількох учасників у масках у темній кімнаті і змусили їх розмовляти під лазерним променем. Сцену було знято. Кількість мікрокрапель слини й частинок, що перетинають промінь, аналізувалася за допомогою комп'ютера.

Учені визначили найефективніші маски проти COVID-19 Фото: Pixabay

"Не дивно, що найбільш ефективними виявилися маски, призначені для персоналу лікарень N95 (стандарт США, еквівалент FFP2 в Європі), порівняно з людиною, що говорить без маски, вони знижували проникнення частинок більш ніж на 99,9%", – відзначає видання.

Далі –тришарові медичні маски, які зменшували проникнення частинок більш ніж на 90%, і відразу за ними – маски з поліпропілену і поліпропіленового бавовни. Для саморобних масок із бавовни ступінь захисту від проникнення частинок становив від 70% до 90% залежно від кількості шарів і складок. Бандани зменшували проникнення частинок на 50%.

Найгіршим із 14 протестованих масок виявився флісовий шарф, схожий на той, що використовують бігуни: ця тканина фактично збільшувала кількість розповсюджуваних частинок, можливо тому, що цей матеріал поділяв великі краплі слини на більш дрібні.

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